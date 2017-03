KDNP: elfogadhatják a végrehajtásról szóló törvényt

2017. március 5. 11:15

Az Országgyűlés kedden fogadhatja el a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) javaslatát a bírósági végrehajtási törvény módosításáról, amely szerint becsérték alatt a jövőben nem lehet elárverezni ingatlanokat - mondta a KDNP alelnöke vasárnap Budapesten.

Soltész Miklós sajtótájékoztatón jelezte, hogy a korábbi gyakorlat szerint általában az ingatlan becsült értékének 70 százaléka volt a kikiáltási ár, javaslatuk elfogadása esetén azonban csak egyéves folyamatos árverés után lehetne a becsült érték legfeljebb 80 százalékáig engedni az árból.



Hozzátette, a felek közös megállapodása esetén ettől a kikötéstől el lehetne térni, azaz meg lehetne állapodni alacsonyabb árban is, ám ezután nem maradhat fenn több adósság. Így nem fordulhat elő többé az, hogy egy család elveszíti a lakását és még tartozása is marad - magyarázta Soltész Miklós. Kikötés - közölte -, hogy csak egy ingatlana lehet a családnak, és a végrehajtást megelőzően legalább hat hónapig folyamatosan abban a házban vagy lakásban kellett lakniuk.



A kormánypárti képviselő elmondta azt is, hogy a bankokat is segíti az új jogszabály, mivel általa biztosabban juthatnak a pénzükhöz.



A javaslat keddi elfogadásához - ahhoz, hogy a határozathozatal házszabálytól eltéréssel már akkor napirendre kerülhessen - szükség van az ellenzék támogatására is. Kérdés azonban, hogy az ellenzéki képviselők hajlandóak-e tenni valamit 145 ezer ember védelmében - mondta a KDNP-alelnök.



Soltész Miklós emlékeztetett arra, hogy a Fidesz-KDNP az elmúlt évek során majdnem egy tucat jogszabályt hozott a bajba jutott emberek védelmében, hogy ne veszítsék el otthonukat.

MTI