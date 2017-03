Megnyílt a Néprajzi Múzeum lábbeli-kiállítása

2017. március 5. 18:18

Hat kontinens több mint háromszáz lábbelijén: cipőkön, sarukon, getákon, mokaszinokon keresztül mutatja be a lábbelik kultúrtörténetét a Néprajzi Múzeum Bocskor, csizma, paduka címmel vasárnap megnyílt kiállítása.

Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár a tárlat megnyitóján emlékeztetett: fennállásának 145. évfordulóját ünnepli vasárnap a Néprajzi Múzeum, amely a magyar kultúra legtöbbünk számára megélt közegét mutatja be.



Az intézmény a magyar népi kultúra felbecsülhetetlen értékű tárgyi gyűjteményét őrzi, de részt vesz a kortárs kultúra kutatásában is - emelte ki.



Hoppál Péter megjegyezte: a Néprajzi Múzeum számos ponton kapcsolódik a kulturális államtitkárság által meghirdetett kulturális alapellátás programjához, többek között múzeumpedagógiai programjaival, kistelepülési vándorkiállításaival, nemzetközi projektjeivel.



Az intézmény a Liget Budapest projekt keretében rövidesen új, modern épületet kap - hívta fel a figyelmet az államtitkár, hozzátéve: a Bocskor, csizma, paduka című kiállítás már ebbe a korszakba vezet át.



Fülemile Ágnes, az MTA Néprajztudományi Intézetének tudományos főmunkatársa felidézte, hogy a Néprajzi Múzeumnak több mint négy évtizeden át adott otthont a Kúria épülete, amely bár gyönyörű, számos szempontból nem felelt meg a múzeumi funkcióknak.



A kutató hangsúlyozta: a Néprajzi Múzeum nem "egy a sok közül", hanem Európa egyik legnagyobb gyűjteménye. A 260 ezer tárgyból álló, páratlan kollekció legszebb, legbecsesebb darabjaiból számos példány felbukkan a kiállításban is, amely árnyalt összefüggésrendszerbe helyezi azokat, és feltárja még a mezítlábasság kultúrtörténetét is.



A Fülöp Hajnalka, Katona Edit, Kerezsi Ágnes és Sedlmayr Krisztina kurátorok által rendezett kiállítás a 19-20. század európai, ázsiai, afrikai, óceániai és amerikai néprajzi gyűjtéseiből építkezik - mondta el Fülemile Ágnes.



Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója felidézte, 1872-ben ezen a napon írták alá az intézményt alapító Xantus János megbízólevelét, így vasárnap egész nap ingyenes programokkal ünnepelték a Néprajzi Múzeum napját.



Mint hozzátette, a Kossuth Lajos téri épületben a Bocskor, csizma, paduka című tárlattal utolsó nagy időszaki kiállításuk nyílik, melynek november 30-i zárása után rövidesen az Ötvenhatosok terén felépülő, új Néprajzi Múzeumban várják majd a közönséget.

MTI