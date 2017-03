Fillon elismerte a felelősségét a jobboldal válságában

2017. március 5. 18:34

Ötven nappal a francia elnökválasztás első fordulója előtt Francois Fillon konzervatív jelölt elismerte a felelősségét az ellenzéki jobboldalon kialakult válságban és az elnökválasztási kampány lebénulásában, s jelezte, hogy a támogatóira és az őt jelölő jobbközép Köztársaságiak vezetőségére bízza a sorsát.

"Tudom, higgyék el nekem, hogy mekkora a felelősségem a válságban. Az árulásokon, az igazságszolgáltatás menetrendjén és a rágalmazó kampányon túl az én hibám az, hogy az általam képviselt program, amelyben hiszek, amelyben hisztek, hatalmas akadályokba ütközik" - fogalmazott vasárnap a családtagjai fiktív parlamenti alkalmazásával megvádolt elnökjelölt több ezer híve előtt a párizsi Trocadéro téren rendezett támogató nagygyűlésen.



A Fillont jelölő legnagyobb francia ellenzéki párt politikai vezetése hétfő este rendkívüli ülést tart a "kialakult helyzet értékelésére", azaz annak megvitatására, hogy visszaléptetik-e a felmérések alapján már esélytelennek tűnő jelöltjüket.



A Köztársaságiak meg nem nevezett forrásai szerint miközben Fillon a jelöltsége megtartásáért küzd, a pártvezetés célja megpróbálni úgy lecserélni a jelöltet, hogy az ne okozzon még nagyobb válságot a párton belül, és Fillon emelt fővel távozhasson. A Le Parisien című napilap vasárnapi száma szerint "a visszaszámlálás megkezdődött". Fillon két párton belüli riválisa, Alain Juppé és Nicolas Sarkozy volt államfő szombat este személyesen egyeztetett a válság megoldásáról.



A Libération című baloldali napilap számlálóján (http://www.liberation.fr/apps/2017/03/compteur-lacheurs-fillon/) a Fillonnal szerda óta szembefordult jobboldali képviselők száma szombat éjfélig elérte a 258-at.



A jobboldali politikusok azóta hagyják el a kampánystábot, amióta Fillon maga jelentette be, hogy vádemelés céljából március 15-re beidézték a vizsgálóbírók, akik közpénz elsikkasztása, hivatali bizalommal való visszaélés, csalás, befolyással való üzérkedés és vagyonbevallás elmulasztása gyanújával vizsgálódnak.



Politikustársai elsősorban azt kifogásolják, hogy január 26-án a legnézettebb tévéhíradó élő adásában Fillon maga ígérte meg: amennyiben eljárás indul ellene, visszalép az elnökjelöltségtől. Ezért a jobboldal hitelessége múlik az adott szaván.



"Azt gondolják, hogy egyedül vagyok, azt akarják, hogy egyedül maradjak, ezért köszönöm, hogy eljöttetek" - mondta híveinek Fillon, aki elismerte, hogy a botrány kirobbanása óta több olyan hibát is elkövetett, amely elvezetett a jelenlegi helyzethez.



"Akkor követtem el az első hibát, már mondtam nektek, amikor megkértem a feleségemet, hogy dolgozzon nekem, mert ismerte a körzetet, mert így volt nekem kényelmes. Nem lett volna szabad ezt tennem. A másodikat akkor követtem el, amikor haboztam, hogyan beszéljek minderről nektek, a franciáknak" - hangsúlyozta.



"Nem azt kérem tőletek, hogy legyetek a helyemben. De higgyétek el, egy tisztességes embernek, amilyennek gondolom magam, aki a közérdek szolgálatában tölti az életét és megpróbál napról napra igazságosnak vélt döntéseket hozni, nehéz szembenéznie egy ilyen kampánnyal" - tette hozzá.



Francois Fillon félórás beszédében nem mondta ki egyértelműen, hogy folytatja-e az elnökválasztási kampányt.



"Franciaország fel fog ébredni és fel fog emelkedni. Ez a meggyőződés éltet, ahogy titeket is, és most hozzátok és veletek együtt a jobboldal és a centrum vezető politikusaihoz fordulok. Én megvizsgáltam a lelkiismeretemet. A táborom politikusainak azt üzemem: most nekik is meg kell tenniük" - mondta a konzervatív politikus, aki elítélte azokat a politikustársait, akik "szégyentelenül és büszkeség nélkül" cserbenhagyták az utóbbi napokban.



"Fillon tarts ki, Franciaországnak szüksége van rád", "Győzni fogunk, Fillon elnök" - skandálta a nemzeti zászlókat lengető tömeg.



Az erődemonstráció célja volt bebizonyítani, hogy a pártjában elszigetelődött elnökjelöltet a jobboldali kemény mag továbbra is támogatja.



Az elnökjelölt mellett a tribünön megjelent a Köztársaságiak néhány vezető politikusa, de a többségük hiányzott. Ott volt viszont Penelope Fillon, aki egy vasárnap megjelent interjúban tagadta a vádakat és teljes támogatásáról biztosította a férjét.



A legutóbbi felmérések szerint az egy hónapja még favoritnak számító Fillon a harmadik helyre csúszott vissza, s a jelenlegi állás szerint nincs esélye bejutni a második fordulóba, ahol Emmanuel Macron, a szocialista kormányzat korábbi gazdasági minisztere és Marine Le Pen, a radikális jobboldali Nemzeti Front elnöke között dőlhet el az államfői szék sorsa. A felmérések ugyanakkor azt mutatják, hogy - jelöltcsere esetén - a jobboldal novemberi előválasztásán második helyen végzett Alain Juppé megnyerné az első fordulót.



