Az Európai Néppárt megfenyegette Varsót

2017. március 5. 18:44

Kizárják Jacek Saryusz-Wolski lengyel európai parlamenti képviselőt az Európai Néppárt (EPP) frakciójából, ha Varsó támogatásával indulni fog az Európai Tanács elnöki tisztségéért, és nem lép vissza a jelöltségtől - közölte vasárnap Manfred Weber, a pártcsalád frakcióvezetője.

A varsói külügyminisztérium szombaton jelentette be, hogy Lengyelország Jacek Saryusz-Wolskit jelöli az EU állam- és kormányfőit tömörítő tanács elnöki posztjára az azt jelenleg betöltő Donald Tusk korábbi lengyel miniszterelnök ellenében. Mindkét politikus az ellenzéki Polgári Platformhoz tartozott, a bejelentés hírére azonban Saryusz-Wolskit a párt választmánya kizárta a soraiból.



Weber a vasárnap délután kiadott nyilatkozatában hangsúlyozta, Tusknak nincsen valódi alternatívája, szinte minden tagállami kormány őt támogatja.



"Donald Tusk a néppárt egyetlen jelöltje az Európai Tanács elnökségére, aki magáénak tudhatja a pártcsalád egészének egyöntetű támogatását" - írta a konzervatív erőket összefogó EPP képviselőcsoportjának vezetője, hozzátéve, hogy a frakció a napokban fog dönteni arról, miként kezelje Saryusz-Wolski ügyét.



Weber kiemelte, hogy a lengyel kormány konstruktív hozzáállás helyett ismét csak belpolitikai célokat követ az európai színtéren. "A Donald Tusk elleni minden további támadás veszélyeztetheti a lengyel érdekeket Európában" - vélekedett.



A kormányzó lengyel Jog és Igazságosság párt az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) képviselőcsoportjának tagja az uniós parlamentben.



Az Európai Néppárt a kontinens legnagyobb pártcsaládja: a szervezetnek 40 országból 75 párt (köztük a Fidesz) a tagja, ők adják az Európai Bizottság, illetve az Európai Tanács elnökét, hét uniós és öt unión kívüli ország állam- vagy kormányfője néppárti, akárcsak az Európai Bizottság 14 tagja. Az Európai Parlament legnagyobb frakcióját is az EPP adja.



Tusk 2014. december 1-jétől tölti be a testület elnöki tisztségét, a mandátuma 2017. május 31-ig szól.



Az Európai Tanács elnökének mandátuma két és fél évre szól és egy alkalommal megújítható. Az elnök képviseli az Európai Uniót a nemzetközi színtéren, valamint ő hívja össze és vezeti le a tagállami csúcsvezetők üléseit.

MTI