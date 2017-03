Svéd lap: Megverik a menekülteket a magyar határon

2017. március 5. 18:53

A svéd Aftonbladet cikke szerint brutálisan bánnak Magyarország déli határán az országba illegálisan belépőkkel a határt őrző rendőrök. A lap belgrádi riportjában több olyan menekülővel beszéltek, akik sikertelenül próbáltak bejutni a schengeni határon, eközben pedig hasonló sérüléseket szereztek: gumibottal fejre mért ütésekről és kutyaharapásról számoltak be.

Az Orvosok Határok Nélkül szervezet helyi koordinátora, Andrea Contenta a lapnak nyilatkozva azt mondta: ugyan nem tudják megerősíteni a beszámolók részleteit, de az igaz, hogy az elmúlt időszakban megemelkedett a hasonló sebesülésekkel Belgrádba visszaérkezők száma. Olyan sérült is volt köztük, akit sürgősségire kellett küldeni. „Nem tudjuk, nem is fogjuk megállapítani, hogy mi történt pontosan. A sérülések azonban ököllel, gumibottal mért ütéseket, kutyaharapásokat jeleznek” – mondta Contenta a lapnak.

A cikk szerint a magyar déli határon eddig is szembesültek erőszakos fellépéssel a határt átlépők: könnygázzal fújták le őket, elvették értékeiket, és télen többen arról számoltak be, hogy le is vetkőztették őket. A cikk szerint van, akit megvertek Bulgáriában, olyan is akadt, akire rálőttek Törökországban, de a legtöbben a magyar rendőrséget tartják a legkegyetlenebbnek.

A lap kérdéseire Magyarország stockholmi nagykövetsége tagadta a felhozott vádakat, kiemelve hogy a civil szervezetek hajlamosak anélkül hinni a beszámolóknak, hogy a tényszerűségét ellenőriznék. A Migszol csoport egyébként február végén több ilyen, a határ illegális átlépésével megpróbálkozó menekült „vallomását” közölte: az itt megszólalók a svéd lap által közöltekhez hasonló erőszakról számoltak be.

A brit Independent szintén ma közölt cikket arról, hogy fokozódik a helyzet Magyarország déli határán. A lapnak nyilatkozó érintettek szerint a határon megverték őket, és volt olyan is, aki arról számolt be, hogy utána szelfiztek velük a rendőrök, aztán kutyákkal kergették őket vissza Szerbiába. Egy iráni férfi szerint egyenruhások állták körbe őket, majd öt-hat rendőr egyenként megkötözte, majd megverte a határt illegálisan átlépő csoport tagjait. „Ilyen verést még filmekben sem láttam” – nyilatkozta a férfi az Independentnek.

MNO