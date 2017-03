Kivizsgálhatják, Obama lehallgattatta-e Trump telefonjait

2017. március 5. 20:42

A washingtoni Fehér Ház szóvivője vasárnap felkérte a kongresszust, hogy vizsgálja ki: Barack Obama előző elnök lehallgattatta-e a tavaly novemberi választások előtt Donald Trump és kampánycsapata telefonbeszélgetéseit.

Sean Spicer szóvivő közleményben kérte a kongresszust, hogy az Oroszországnak az amerikai választások esetleges befolyásolásáról folyó vizsgálata keretében vizsgálják meg: visszaélt-e valóban elnöki hatalmával Barack Obama akkori (demokrata párti) elnök, lehallgatta-e Donald Trump (akkori republikánus párti elnökjelölt) és a New York-i Trump-toronyban berendezett kampányközpont telefonjait.



A szóvivő megállapította: "A közvetlenül a 2016-os választások előtti, vélhetően politikailag motivált nyomozásokról szóló jelentések nagyon aggasztóak". Hozzátette: sem Trump elnök, sem kormánya a továbbiakban mindaddig nem kommentálja a lehallgatásokról szóló információkat, amíg a kongresszus be nem fejezi a vizsgálatot.



Donald Trump szombaton számos Twitter-bejegyzésben közölte, hogy a választások előtt Barack Obama lehallgattatta az ő és munkatársai telefonbeszélgetéseit. A Breitbart News hírportál szerkesztője, Joel Pollack még pénteken jelentette meg információit, amelyek szerint "utolsó hónapjaiban az Obama-kormányzat ismert lépéseket tett Donald Trump elnökválasztási kampányának, majd elnökségének aláásására". Az újságíró szerint a kormányzat lehallgatásra vonatkozó kérését a hírszerzés először - még tavaly júniusban - elutasította, majd októberben elfogadta.



Barack Obama szóvivője még szombaton tagadta Donald Trump állítását és a lehallgatásról szóló információkat. Vasárnap délelőtt az NBC televízió "Találkozz a sajtóval" című műsorában James Clapper, a hírszerzés volt vezetője azt állította, hogy "nem volt lehallgatás a megválasztott elnök ellen akkor, amikor még elnökjelölt volt". Clapper szerint Donald Trump kampánycsapatát sem hallgatták le.



A vasárnap délelőtti televíziós politikai vitaműsorokban demokrata párti vezető politikusok képviseltek hasonló álláspontot. Nancy Pelosi, a képviselőház kisebbségi demokrata frakciójának vezetője "nevetségesnek" minősítette Trump elnök állítását, Chuck Schumer, a demokraták szenátusi csoportjának vezetője pedig leszögezte: az elnök vagy hamis vádakat fogalmaz meg, vagy egy bíró megfelelő okot talált arra, hogy felhatalmazást adjon a lehallgatásra. "Bárhogyan is legyen, az elnök bajban van" - állította az NBC televízióban Schumer, aki szerint mindez azt mutatja hogy "az elnök nem tudja, hogyan viselkedjék".



A CNN hírtelevízióban Jennifer Granholm, Michigan állam volt kormányzója, demokrata párti politikus - aki rendszeresen fellép a Trump-kormányzat ellen - arról beszélt, hogy ha le is hallgatták Donald Trumpot, akor azt nem Barack Obama, hanem a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) tette.



A Donald Trump esetleges lehallgatásáról szóló híreknek nagy visszhangjuk van a republikánus politikusok körében is. Lindsey Graham dél-karolinai szenátor szombaton este egy lakossági fórumon kijelentette: ha igazaknak bizonyulnak az állítások, akkor ez a Watergate-ügyhöz hasonlatos nagy botrány.



A Watergate-ügy lényege az volt: a republikánus párti Richard Nixon elnök tudtával 1972-ben betörtek a rivális Demokrata Párt egyik irodájába, hogy lehallgatókészülékeket helyezzenek el. Az esetet arról a washingtoni szállodáról nevezték el, ahol a számos hatalmi visszaélést feltáró ügyet elindító betörés történt. A botrány végül Nixon lemondásához vezetett.

MTI