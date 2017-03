A Momentumnak most fel kell kötnie a gatyáját

2017. március 5. 20:45

Egy mozgalommal kevesebb és egy párttal több lett Magyarországon. Ezzel párhuzamosan hivatalossá vált, hogy indulhat a zuglói időközi választáson a Kétfarkú Kutya Párt jelöltje. Az ATV A nap híre című műsorában a Momentum Mozgalom és az MKKP jövőjével foglalkozott.

Bár szombaton hivatalosan is párttá alakult a Momentum, továbbra is mozgalomként dolgoznak tovább – jelentette ki Hajnal Tamás. A Momentum tagja elmondta: folyamatos párbeszédben lesznek az állampolgárokkal, és azért is indulnak országjáró körútra, hogy megismerjék a valós problémákat, amelyekből levonva a tanulságokat elkészítik a párt programját.

„A Momentum most nem csak közjogi változáson ment át, hiszen a párttá válással bekerülnek a darálóba.” Ez Varga Áron politológus megközelítésében annyit jelent, hogy most már komolyan céltáblává válnak a médiának és a politikai szereplőknek. Szerinte amíg mozgalomként működik egy közösség, a civil jellege miatt elnézőbbek velük az emberek. Ráadásul nagyon erősen is kezdett a Momentum az olimpiás népszavazás miatt, így most „fel kell kötniük a gatyájukat.”

Közben kiderült, hogy indulhat a zuglói időszaki választáson a Kétfarkú Kutya Párt jelöltje, ugyanis a 14. kerületi választási bizottság nyilvántartásba vette a pártot. A Kétfarkúak elnöke egyelőre nem árult el részleteket a jelöltjükről, de annyit ismét elmondott, hogy nem zuglói lesz és nem is megy majd oda, mert az emberek utálják a politikusokat.

A Momentum Mozgalom térnyerésének a kis pártok lesznek a vesztesei, a nagyobbak nem jelentenek konkurenciát. Pető Péter újságíró ezt azzal indokolja, hogy a Momentum támogatói inkább a fővárosi/nagyvárosi fiatal értelmiség, amelynek szavazataiért küzd többek között az Együtt, Párbeszéd, vagy az LMP. Bár hozzátette, arról még keveset tudni, hogy milyen mélységű, és mekkora kiterjedésű az a bázis, amelyen a Momentum építkezik. A Kétfarkú Kutya Párttal kapcsolatban az a véleménye, hogy bár viccpártról van szó, azért „az utóbbi években lehetett látni tőlük politikai manővereket is, ha csak a plakátkampányaikra gondolunk.”

