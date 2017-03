Gyűlöletbeszéd egy fütyis gyerekről azt állítani, hogy fiú

2017. március 5. 20:54

Spanyolország gender-aktivistái szerint gyűlöletbeszéd azt állítani, hogy amelyik gyereknek fütyije van, az fiú. Ennek igazolására még reklámkampányt is indítottak több spanyol nagyvárosban, ahol meztelen kisgyerekeket ábrázoltak a nemükkel ellentétes nemi szervvel. A szélsőségesnek bélyegzett katolikus szervezet ellenkampányában arra hívta fel a figyelmet, ne hagyd magad összezavarni. Madrid baloldali polgármestere erre elvitette a kampánybuszukat. Történet arról, milyen mélyre hatoltak a gender-ideológia gyökerei a spanyol politikában és közéletben. A genderőrülteknek teljesen elmentek otthonról…

Vannak lányok fütyivel

A Breitbart.com még januárban arról írt, egy ismeretlen amerikai támogatónak hála Észak-Spanyolország szerte olyan plakátok tűntek fel, amelyeken egyes gyermekeket ellenkező nemi szervekkel ábrázoltak. A plakátok egy transgender érdekvédelmi szervezet, a Chrysallis Euskal Herria jóvoltából kerültek ki Baszkföld és Navarra tartomány nagyobb városainak buszmegállóiba és metrómegállóiba. A kép négy egymás kezét fogó kisgyermeket ábrázol, kettőjüket a nemüktől eltérő nemi szervvel. A képen az a felirat olvasható, Vannak lányok fütyivel és fiúk puncival. Ez ilyen egyszerű.

Csak minél többet beszéljünk róla

Beatriz Sever, a csoport sajtóreferense a kampányról úgy nyilatkozott, az volt a céljuk, hogy emeljék a társadalmi tudatosság szintjét a trangender gyerekekkel kapcsolatban, és hogy ezek a gyermekek képviselve érezzék magukat. Az El Pais-nak adott interjúban hozzátette, a társadalomban egyelőre nincs meg a képesség, hogy normális módon közelítsék meg a transznemű gyerekek kérdését.

Minél többet beszélünk erről, annál könnyebb lesz egyes szülőknek felismerni, mi történik a saját gyermekükkel Sokan letagadják gyermekük valódi nemi identitását, pusztán tudatlanságból.

A Breitbart arról is ír, a plakátkampány létrejöttét egy ismeretlen New York-i üzletember finanszírozta 28 ezer euróért. A szervezet azt mondta az adományozó azután ajánlotta fel a pénzt, miután olvasott egy korábbi kampányukról, amikor oktatási anyagot adtak közre 8 különböző nyelven.

A portál megjegyzi, hogy egyes kutatások szerint a transgender fiatalok legtöbbje felnőtt korában visszatér eredeti neméhez, azért is veszélyes nemvátló műtétekkel és kezelésekkel ösztönözni a transgenderré-válást.

Ne hagyd magad becsapni!

A spanyol kormány által is támogatott LMBTQ-lobbi ellen több civil szervezet is lépéseket tett annak elkerülése érdekében, hogy a transgender ideológia zavart okozzon az iskolás gyermekek körében. Mint arról a külföldi sajtó is beszámolt, ezek közé tartozott a Hazte Oir (Hallasd a hangod/Tedd magad hallhatóvá) nevű katolikus szervezet kezdeményezése is. Terveik szerint egy vagy több busszal látogatnák végig a gender-kampányban érintett városokat, amelyre azt a feliratot írták:

A fiúknak fütyijük van, a lányoknak meg puncijuk. Ne hagyd magad becsapni!

A szégyen busza ellen a baloldal

A kezdeményezést ugyanakkor már Madridban megpróbálták elgáncsolni. A baloldali sajtó ugyanis a buszok megjelenése után azt állította, azok városszerte megbotránkozást okoztak. A spanyol munkáspárt szóvivője, Angeles Alvarez az El Pais-nak egyenesen ugyanis úgy nyilatkozott, a buszos túra intolerancián alapuló gyűlöletkampány.

A madridi városi tanács szocialista szóvivője a kezdeményezést a transzszexuális gyerekek méltóságával és jogaival ellentétesnek nevezte. Szorgalmazta a polgármesteri hivatalnál, hogy biztosítsák, Madrid továbbra is egy diszkriminációtól, és a kisebbségek ellen irányuló erőszaktól és támadásoktól mentes város. A madridi városi tanács ezután úgy döntött, a busz alkalmas a gyűlöletkeltésre. Manuela Carmena polgármester kijelentette, azt szeretnék, hogy a busz mihamarabb tűnjön el a városból. A város biztonsági tanácsosa, Javier Barbero pedig arról számolt be, a rendőrség kedden elszállította a „szégyen buszát”. A madridi városi tanács ráadásul 3000 eurós bírsággal is megfenyegette az LMBTQ-fóbiás busz tulajdonosait.

Hol a szabad véleménynyilvánítás joga

A BBC-nek nyilatkozó Hazte Oir katolikus csoport vezetője szerint joguk van tiltakozni a szexuális indoktrínák ellen, és joguk van a szabad véleménynyilvánításhoz. Ignacio Arsauga azt állította, a buszon elhelyezett felirat csak azt a tényt fogalmazza meg, amit az iskolában tanulnak a gyerekek. Hozzátette, jogsértőnek tartják hogy Madrid elszállíttatta a buszukat. Emiatt, és a szélsőbaloldali polgármester ténykedése miatt panasszal fognak élni. Arról is beszélt, kilenc spanyol várost terveznek meglátogatni.

Alapvető igazság, nem gyűlöletbeszéd

Az agendaeurope.com a madridi incidens kapcsán arról ír, a spanyol állampolgárokat egyre jobban zavarja, ahogy a tartományi parlamentek rájuk erőltetik a gender-ideológiát. Hozzáteszik, amikor Madrid pénzügyi biztosa Jesú Cabellero Klink elrendelte a buszok elkobzását, és nyomozást indított gyűlöletbeszéd címén, megadta magát a hangos és intoleráns LMBTQ-közösség nyomásának. Ez a lépés ugyanakkor kontraproduktiv, mert a gender-ideológia hívei olyan alapvető igazságok kimondását akarják gyűlöletbeszédnek beállítani, mint hogy egy meg egy az kettő. Mint fogalmaznak, ezt a vitát az LMBTQ közösség soha nem fogja megnyerni, viszont a hatalommal való visszaélésük egyre nyilvánvalóvá válik. Klink lépése a választópolgárok számára is nyilvánvalóvá tette, milyen őrület és intolerancia alakult ki az LMBTQ szervezetek háza táján.

Forrás: bbc.co.uk/agendaeurope.com/independent.co.uk/dailymail.co.uk; kezdőkép: dailymail.co.uk

pestisracok.hu