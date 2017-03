Nancy Pelosi is találkozott az orosz nagykövettel

2017. március 5. 22:32

Nancy Pelosi, az amerikai Demokrata Párt képviselőházi frakciójának vezetője vasárnap egy tévéinterjúban próbálta megmagyarázni, hogy miért tagadta le az orosz nagykövettel tartott korábbi találkozóját.

A demokrata párti politikus a CNN hírtelevíziónak adott interjújában magyarázta, hogy miért tagadta le korábbi, 2010-ben tartott találkozóját az orosz nagykövettel. Még péntek este ugyanis a Politico című lap nyilvánosságra hozott egy fényképet, amelyen Pelosi Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és a Washingtonban akkreditált orosz nagykövettel együtt látható, jóllehet Pelosi tagadta e találkozó tényét.



A kaliforniai politikus, aki a demokraták kisebbségben lévő képviselőházi frakciójának vezetője, vasárnap azt mondta a CNN riporterének: "Oroszország elnökével találkoztunk, s ő kíséretet hozott magával". A szokatlanul zavarban lévő Pelosi azt mondta: Vlagyimir Puyin kísérete olyan népes volt, hogy ő nem is tudta ki volt jelen a találkozón. "Elnökök, államfők látogatnak ide, elhozzák a kíséretüket, és alig mutatják be tagjait nekünk. Hogy ki volt jelen akkor a tárgyalóasztalnál? Ezt Oroszország elnökétől kellene megkérdeznie" - mondta Nancy Pelosi a riporternek. Hozzátette: azon a megbeszélésen republikánus politikusok is jelen voltak.



Pelosi visszautasította, hogy összehasonlítsák az ő találkozóját Jeff Sessions igazságügyi miniszter Szergej Kiszljak nagykövettel tartott találkozóival, amelyek miatt azzal vádolta meg Sessions minisztert, hogy "eskü alatt hazudott".



Közben a Townhall című konzervatív hírportál összeállítást készített azokról a befolyásos demokrata párti politikusokról, akik tavaly szintén találkoztak a Washingtonban akkreditált orosz nagykövettel. A névsorból kiderül, hogy Nancy Pelosi 2016-ban is megbeszélést folytatott az orosz diplomatával. Pelosi mellett megbeszélései voltak Szergej Kiszljak nagykövettel például John Holdrennek, Obama elnök tanácsadójának, Amy Klobuchar minnesotai, Dianne Feinstein kaliforniai és Claire McCaskill missouri szenátoroknak, vagy Jack Reednek, Rhode Island demokrata párti szenátorának is.



Barack Obama volt amerikai elnök puszit ad Nancy Pelosinak (MTI/EPA/Chris Kleponis)



A Townhall megjegyezte, hogy Obama elnöksége idején Szergej Kiszljak nagykövet huszonkét alkalommal tett látogatást a Fehér Házban.



Szergej Kiszljak személye és pályafutása napok óta az amerikai média témája. Portrékat és volt befolyásos külügyi tisztségviselők által megfogalmazott kommentárokat közölnek róla. Kiemelik, hogy rendkívül tehetséges diplomata, aki széles kapcsolati hálózatot épített ki az amerikai politikai és közéletben. Alexander Vershbow nagykövet, aki az 1990-es évek óta ismeri Kiszljakot, az amerikai közszolgálati rádiónak (NPR) azt mondta, hogy az orosz diplomata a fegyverkezési és biztonságpolitikai kérdések szakértője, pragmatikus és problémamegoldó diplomataként tartják őt számon Washingtonban. Philip Gordon, az Obama-kormányzat volt külügyi tisztségviselője szerint Szergej Kiszljaknak jelentős és pozitív szerepe volt abban, hogy elnöksége elején Barack Obama megpróbálta "újraindítani" az amerikai-orosz kapcsolatokat.

MTI