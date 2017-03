Nincs pánik a kanyaró miatt a makói kórházban

2017. március 5. 23:20

Tovább tart a teljes zárlat a makói kórházban a kanyaró miatt, egyelőre nem vesznek fel új betegeket és a tervezett műtéteket is törlik. Azt továbbra sem tudni, hogy hogyan került be a kórházba a fertőzés, de jó eséllyel Romániából, ahol az elmúlt bő egy évben több mint 3000-en betegedtek meg. A román-magyar határ közelében található kórházakban várhatóan be kell majd oltani az egészségügyi dolgozók egy részét a kanyaró ellen.

Az intézményben nagyon szigorú járványügyi megfigyelést vezettek be. Az első megbetegedést csütörtökön fedezték fel, feltehetőleg egy Romániából érkező beteg hozhatta át a vírust. Így most már sem új fekvőbeteget, sürgősségi esetet és látogatókat sem fogadnak. A gyerekorvosi ügyeletet is áthelyezték ideiglenesen a mentőállomásra.

Az egészségügyi dolgozóknak jelentkezniük kell vizsgálatra mielőtt munkába állnának, megelőzendő egy esetleges fertőzést továbbadjanak. Emiatt nincs is pánik, ugyanis sikerül lokalizálni a betegséget.

Szentes Tamás országos tisztifőorvos elmondta: a makói kórházban felvételi zárlatot rendeltünk el, nem véletlenül, elsősorban a betegek védelmének az érdekében tettük, ugyanis a makói kórház sürgősségi osztályán dolgozó kollégák között terjedt elsősorban ez a fertőzés, ez a járvány, éppen ezért a kórházban dolgozó egészségügyi személyzet is fertőzött lehet, ezért nem szabad oda engednünk újabb betegeket, hogy ők ne fertőződjenek.

A kórházban dolgozók várhatóan már a jövő hét elején védőoltásokat kapnak, akkor is, ha korábban már kaptak kanyaró elleni vakcinát. Az sem kizárt, hogy az intézményben fekvő betegeket is be kell majd oltani.

Magyarországon utoljára 2003-ban jegyeztek fel kanyarós megbetegedést. Azt még nem sikerült kideríteni, hogyan kapták el a betegséget a makói kórház dolgozói, de a szakemberek biztosra veszik, hogy Románia felől érkezett a vírus.

Romániában egy év alatt több mint 3000 kanyarós beteget diagnosztizáltak és 16-an meghaltak a betegség szövődményei miatt. A legtöbb betegséget a Bánságban észlelték. Krassó-Szörény megyében több mint 700 (716), Arad megyében csaknem 620 (617) betegnél mutatták ki a járványt, míg Temes megyében 568 esetet jegyeztek, vagyis a legtöbb megbetegedés a Magyarországhoz közeli területeken történt.

Szakemberek szerint a kanyaró a súlyos szövődmények miatt lehet veszélyes, mert egyebek mellett agyvelőgyulladást, tüdőgyulladást és szívizomgyulladás is okozhat.

2014-ben indult Romániában a kanyaró oltás elleni kampány. A bukaresti kormány szerint egyértelműen ez a felelős a járványért. Annak ellenére nem adatják be még mindig sokan az oltást, hogy már 16 halottja is van a kanyaró járványnak. Itthon a gyerekek 98 százaléka ba van oltva, és a 47 évnél fiatalabb felnőttek döntő többsége is. Ez sem jelent azonban teljes védettséget.

hirado.hu - M1 Híradó