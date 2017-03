Észak-Korea ismét rakétákkal riogatja Japánt

2017. március 6. 08:04

Észak-Korea kilőtt hétfőn négy ballisztikus rakétát, amelyek mintegy ezer kilométert repültek, és közülük három a Japán-tengerbe, Japán kizárólagos gazdasági övezetében csapódott be – közölték japán és dél-koreai tisztségviselők. Valószínű, hogy Phenjan a múlt hét óta folyó amerikai–dél-koreai közös hadgyakorlatra válaszolt ezzel – állapították meg a hírügynökségek.

Egyelőre nem lehet tudni, hogy milyen típusú rakétákról van szó. Az ország nyugati partján, a kínai határhoz közel lévő, Tungcsang-zsi nevű kísérleti telepről hétfőn reggel (közép-európai idő szerint vasárnap 23 óra 36-kor) indították el őket kelet felé. Ezen a telepen van Észak-Korea egyik legfontosabb nukleáris létesítménye. Tavaly innen állítottak Föld körüli pályára egy állítólagos műholdat egy nagy hatótávolságú rakétával. Phenjan azzal a rakétaindítással is megsértette az ellene érvényben lévő szankciókat, mint sok más kísérlettel. A mostani rakéták átrepültek az ország felett és utána csapódtak be a Japán-tengerbe, a japán partoktól csupán körülbelül 300 kilométerre. A ballisztikus rakéták mintegy ezer kilométert repültek és azután csapódtak be a Japán-tengerbe.

A rakétaindítások ellen tiltakozott Dél-Korea, Japán és az Egyesült Államok is. Abe Sinzó japán miniszterelnök sajtóértekezletén azt mondta: ez egy újfajta fenyegetés Észak-Korea részéről, egyértelműen megsértette az ENSZ Biztonsági Tanácsának vele szembeni határozatait, és ez teljesen elfogadhatatlan. A japán kormányszóvivő pedig kijelentette: a rakétaindítások „súlyosan fenyegették nemzetbiztonságunkat”.

Az ideiglenes dél-koreai elnök és a miniszterelnök összehívta az ország nemzetbiztonsági tanácsát. A két Korea egyesítésének ügyeivel foglalkozó szöuli minisztérium vezetője szintén kijelentette, hogy az észak-koreai rakéták megsértették az ENSZ BT határozatait.

MTI