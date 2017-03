Izraelbe látogatott New York állam kormányzója

2017. március 6. 08:07

Andrew Cuomo, New York állam demokrata párti kormányzója Izraelbe utazott, ahol igyekezett megnyugtatni tárgyalópartnereit arról, hogy az Egyesült Államokban nincs helye az antiszemitizmusnak.

Andrew Cuomo izraeli utazása váratlan volt, s a politikus elsősorban az Egyesült Államokban elszaporodó antiszemita incidensek miatt látogatott a zsidó államba, ahol egyúttal gazdasági együttműködésről is tárgyalt.



Vasárnap, mielőtt meglátogatta a jeruzsálemi holokauszt-emlékhelyet, Cuomo leszögezte: "a zsidó közösség és a New York állam közötti kapcsolatok a kölcsönös tiszteleten és segítségnyújtáson alapszanak, és ez nem változik".



A kormányzó látogatásának előzménye, hogy az Egyesült Államokban több városban megszentségtelenítettek izraelita temetőket, és fenyegetések értek zsidó közösségi központokat és iskolákat. Cuomo kormányzó ezt szombaton egy manhattani zsinagógában, majd vasárnap Jeruzsálemben is elítélte.



New York kormányzója - aki népes kísérettel látogatott Izraelbe - találkozott Izrael államfőjével, Reuven Rivlinnel, és miniszterelnökével, Benjamin Netanjahuval is, valamint együttműködési megállapodást kötött egy amerikai és egy izraeli kutatóintézet között. Amerikai kommentárok szerint a vizit egyik célja az volt, hogy érzékeltesse Andrew Cuomo diplomáciai érzékét és tárgyalókészséget is. Cuomo ugyanis nem cáfolja a híreket arról, hogy a 2020-ban esedékes elnökválasztáson harcba száll a demokraták elnökjelöltségéért.

MTI