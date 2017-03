Majtényi válaszolt Hollik kérdéseire

2017. március 6. 09:32

Majtényi: saját meggyőződésemet követem

Nem a mások óhaját, hanem saját meggyőződésemet követem - jelentette ki Majtényi László, az ellenzéki pártok által támogatott államfőjelölt az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében, amit válaszul küldött Hollik István kereszténydemokrata országgyűlési képviselő kérdéseire.

Hollik István szombati budapesti sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy sajtóhírek szerint Soros György amerikai üzletember "145 millió forinttal támogatta Majtényi László tevékenységét az Eötvös Károly Intézeten keresztül". A KDNP-s képviselő azt kérdezte, hogy a támogatásért cserébe "Majtényi Lászlónak mit kell tennie Soros Györgynek", képviseli-e Soros György érdekeit vagy politikai nézeteit. Azt is kérdezte, hogy Soros György ma is "fizeti-e" őt, idén mennyit kap tőle és mire költi?



Majtányi László válaszában azt írta, az Eötvös Károly Intézet hat év alatt nem 145 millió forintot, hanem 57 és félmillió forintot kapott Soros Györgyhöz köthető forrásból.



Hozzátette, hogy az elnökválasztási kampányának költségei eddig "nulla forintot tettek ki, miközben többen, köztük ismeretlenek, felajánlottak támogatást", ám ezeket elhárította. A kampány "nulla forintos is marad" - emelte ki.



Saját bevételi forrásairól szólva azt írta, hat évig ombudsman volt, húsz hónapig pedig az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) elnöke, amely tisztségről úgy mondott le, hogy nem csupán a "miniszteri fizetést", de a "tetemes végkielégítést" sem vette fel. Egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, több évig dolgozott ügyvédként, ám ezt a tevékenységet jelenleg szünetelteti. Mostani bevételei alapvetően egyetemi oktatói tevékenységéből származnak, minden egyéb forrása legfeljebb kiegészítés - közölte Majtényi László.

MTI