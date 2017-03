Gyermekorvos a Fidesz-KDNP zuglói képviselőjelöltje

2017. március 6. 10:41

Somodi Zoltán gyermekorvost indítja a Fidesz-KDNP az áprilisi zuglói időközi önkormányzatiképviselő-választáson - jelentette be Pesti Imre, a Fidesz-KDNP közép-magyarországi regionális politikai pártigazgatója, országgyűlési képviselő hétfőn Budapesten.

A Zugló 3. számú egyéni választókerületében április 23-án tartandó időközi önkormányzati képviselőválasztás előtt tartott eseményen Pesti Imre kiemelte: olyan jelöltet indítanak, aki kötődik Zuglóhoz és életének nagy részét az itteni gyermekeknek szentelte.



Jelen Tamás, a Fidesz zuglói választókerületi elnöke azt mondta, jelöltjük alkalmas arra, hogy az itteni közösség érdekeit képviselje. Somodi Zoltán csecsemő- és gyermekorvos életét a gyermekek gyógyítására fordította, és sok közösségi célt megvalósított - közölte.



Somodi Zoltán hangsúlyozta: Zuglóban él, itt telnek a napjai, és ideköti a gyermekek ellátása. Eddig is megpróbált segíteni - mondta, eredményei között említve az Utász utca egyirányúvá tételét, azt, hogy rendbe hozták a Tábornok utcai gyermekrendelőt, amely fotocellás bejáratot is kapott, hogy segítsék a babakocsival érkező édesanyákat.



Közölte: ha elnyeri a választók bizalmát, ezt a munkát folytatni szeretné, például a rendelő körüli parkolási helyzet megoldását is feladatának tekinti. Az érintett választókerület nagyjából egybeesik a gyermekorvosi praxisával, ezért ismeri az itteni embereket, a gondjaikat, és bízik abban, hogy lesz lehetősége segíteni nekik - mondta.



A főváros XIV. kerületének 3. számú egyéni választókerületében április 23-án azért tartanak időközi képviselő-választást, mert az egy évvel ezelőtt tisztázatlan körülmények között eltűnt MSZP-s önkormányzati képviselőnek, Sápi Attilának a jogszabályok szerint január végén megszűnt a mandátuma.

MTI