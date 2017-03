FT: a kínai bankrendszer a legnagyobb a világon

2017. március 6. 11:32

A kínai bankrendszer immár a legnagyobb a világon a szektorszintű mérlegfőösszeg alapján, megelőzve az euróövezeti bankszektort - áll a Financial Times hétfőn közölt összehasonlító elemzésében.

A londoni gazdasági napilap által kiszámított adatok szerint a kínai bankrendszer összesített eszközállománya 2016 végén 33 ezer milliárd dollár, az euróövezeti bankrendszeré 31 ezer milliárd dollár volt.



A listán a harmadik helyre került az amerikai bankrendszer 16 ezer milliárd dollárral, utána a japán bankszektor 7 ezer milliárd dolláros eszközállománnyal.



A kínai bankrendszer szektorszintű mérlegfőösszege a kínai hazai össztermék (GDP) 3,1-szerese.



A kínai GDP-érték piaci árfolyamon számolva már 2011-ben megelőzte az Európai Unióét.



A londoni napilapnak Eswar Prasad, a Cornell Egyetem közgazdász professzora, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) kínai osztályának volt vezetője kijelentette: a kínai bankrendszer hatalmas mérete "nem elsősorban ünneplésre ad okot", inkább annak a jele, hogy a kínai gazdaság milyen eltúlzott mértékben függ a bankok finanszírozta beruházásoktól, mekkora teher rajta a nem hatékony forrásallokáció és milyen hatalmas hitelkockázatoknak van kitéve.



Londoni pénzügyi elemzők szerint mindazonáltal a következő évtized végére a kínai gazdaság egésze is a legnagyobb lesz a világon a dollárban számolt nominális hazai össztermék alapján, a második helyre utasítva az Egyesült Államokat.



A City egyik legtekintélyesebb gazdasági-üzleti elemzőcége, a Centre for Economics and Business Research (CEBR) minden évben összeállítja a következő másfél évtizedre szóló prognózisát a világ vezető gazdasági erőcentrumainak sorrendjéről (CEBR World Economic League Table, WELT).



Az idei WELT-listához fűzött elemzésükben a ház szakértői közölték: a kínai gazdaság növekedésének lassulása és Donald Trump amerikai elnök jelentős költségvetési ösztönzési tervei ellenére azzal számolnak, hogy 2029-ben az Egyesült Államok és Kína helyet cserél a legnagyobb gazdaságok globális ranglistájának első két helyén.



A CEBR közgazdászainak jelenlegi számítási modellje alapján Kína 2030-ban már jelentős előnnyel vezeti majd a világ legnagyobb gazdaságainak mezőnyét: a cég előrejelzése szerint a kínai GDP-érték abban az évben 35 294 milliárd dollár, az amerikai hazai össztermék 32 505 milliárd dollár lesz.

MTI