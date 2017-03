Opel - Szentgotthárd: betartják a szerződéseket

2017. március 6. 18:13

Az Opel autógyártó társaság valamennyi üzemére, így a szentgotthárdi motorgyárra is vonatkozik, hogy az új tulajdonos tiszteletben tartja az érvényes szerződéseket és megállapodásokat - mondta a társaság egyik szóvivője az MTI-nek a hétfőn bejelentett tulajdonosváltással kapcsolatban.

Az Opel szentgotthárdi üzeme a társaság legnagyobb európai motorgyára, modern üzem, további sorsáról azonban túl korai lenne bármiféle kijelentést tenni azon kívül, hogy a PSA francia konszern tiszteletben tartja az amerikai General Motors (GM) idején kötött megállapodásokat és szerződéseket - mondta.



Ez nemcsak Szentgotthárdra, hanem az összes többi üzemre is vonatkozik, mint ahogy az is, hogy egyelőre nem tudni, miként alakulhat a gyárak sorsa középtávon, három-öt éves távlatban, bár ezt akkor sem lehetne tudni, ha nem történne tulajdonosváltás a társaságnál - mondták az Opel rüsselsheimi központjának kommunikációs osztályán hétfőn az MTI-nek.



Az viszont biztos, hogy a második legnagyobb európai autógyártó vállalkozás jön létre azzal, hogy az Opel és a brit testvérmárka, a Vauxhall átkerül a Peugeot-t, a Citroent és a prémiumkategóriás DS modellcsaládot gyártó PSA-csoporthoz, és az is biztos, hogy az Opel továbbra is arra törekszik, hogy nyereséget termeljen - tették hozzá.



Az 1862-ben alapított Opelnek hét európai országban vannak gyárai, kutatás-fejlesztési, illetve tesztközpontjai. A nyugat-magyarországi Szentgotthárdon működő üzemében mintegy 1200 embert foglalkoztat. A több mint 35 ezer munkatárssal dolgozó autógyártó társaság 1931 óta áll a GM 100 százalékos tulajdonában, és 1999 óta veszteséges.



A tulajdonosváltás a tervek szerint az év végéig lezárul. Az ügylethez versenyhatósági engedélyek is szükségesek. A GM 2,2 milliárd euróért (2,33 milliárd dollárért) adja el európai érdekeltségét a PSA-nak.

Berlin üdvözli az új tulajdonos vállalását az érvényes szerződések tiszteletben tartására

A német kormány üdvözli, hogy a francia PSA konszern az Opel autógyártó társaság új tulajdonosaként tiszteletben tartja a munkahelyek és üzemek megőrzéséről, és a beruházások folytatásáról szóló szerződéseket és megállapodásokat, amelyek még az előző tulajdonos, az amerikai General Motors (GM) idején köttettek.

Steffen Seibert kormányszóvivő hétfői berlini tájékoztatóján a tulajdonosváltásról Párizsban hétfőn tett bejelentésről szólva hangsúlyozta: a német kormány az Opel és a társaság munkavállalóinak sikerében érdekelt és arra számít, hogy a PSA mindent megtesz a "sikeres jövőért". Ezért biztató, "jó jelzés", hogy a francia társaság érvényesnek tekinti a hagyományos német autógyártó társaságnál az előző tulajdonossal kidolgozott megállapodásokat.

A következő lépés egy "világos stratégia" kidolgozása a társaság jövőjéről - tette hozzá Beate Baron, a gazdasági minisztérium szóvivője, kiemelve: választ kell adni arra a kérdésre, hogy az Opel miként birkózhat meg az autógyártás egészét jellemző kihívásokkal, köztük a digitalizációval és az elektromos meghajtási technológia fejlődésével.

Brigitte Zypries gazdasági miniszter és a németországi Opel-üzemeknek otthont adó három tartomány - Rajna-vidék-Pfalz, Hessen és Türingia - miniszterelnöke közös nyilatkozatban rögzítette a szövetségi kormány és a tartományi kormányok álláspontját.

Mint írták, az Opel és a brit testvérmárka, a Vauxhall egyesülése a Peugeot-t, a Citroent és a prémiumkategóriás DS modellcsaládot gyártó PSA-csoporttal elvezethet egy világszerte meghatározó európai autóipari vállalkozás, egy "európai global player" kifejlődéséhez.

Azonban az Opel/Vauxhall értékesítéséről a PSA és a GM által hétfőn bejelentett megállapodás csak az első lépés. Jó jel, hogy a PSA megőrzi az Opel/Vauxhall márkát, és a csoport új tagját önálló menedzsment vezetésével akarja működtetni, valamint átvállalja az üzemekre, a munkatársakra és a fejlesztésekre vonatkozó megállapodásokat a GM-től, de az ügylet véglegesítésének folyamatában gondoskodni kell az átláthatóságról és a munkavállalók bevonásáról.

A tárgyalásokba nemcsak a németországi, hanem az összes európai munkavállaló képviseletét ellátó üzemi tanácsot is be kell vonni - hangsúlyozta a német gazdasági miniszter és a három miniszterelnök, Malu Dreyer (Rajna-vidék-Pfalz), Volker Bouffier (Hessen) és Bodo Ramelow (Türingia).

