Paksi bővítés - Ausztria bírálja az EU döntését

2017. március 6. 18:23

Reinhold Mitterlehner osztrák alkancellár, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ), a Zöldek pártja és a környezetvédelmi civil szervezetek is bírálták az Európai Bizottság hétfői döntését, amely szerint jóváhagyták, hogy magyar állami támogatást kapjon a paksi atomerőmű bővítése.

Reinhold Mitterlehner alkancellár, gazdasági miniszter úgy nyilatkozott: Ausztria egyáltalán nem megértő azzal kapcsolatban, hogy az Európai Bizottság minden további nélkül anyagi támogatást hagyott jóvá atomerőmű építéséhez. Úgy vélte, hogy ez rossz jel, ezért - mint jelezte - Ausztria minden jogi lépést megvizsgál, és szükség esetében panasszal él majd az Európai Unió Bíróságánál. Az alkancellár komoly aggodalmának adott hangot, hiszen - mint fogalmazott - a magyar kormány támogatása által és oroszországi segítséggel megvalósuló bővítés nem felel meg a piacgazdasági magánbefektetések irányelvének.



Eva Glawischnig, a Zöldek pártjának vezetője úgy vélte, Christian Kern kancellárnak személyesen kell közbenjárnia, hogy az Európai Unió Bíróságánál panaszt nyújtsanak be. Glawischnig szerint az Európai Bizottság ismételten "botrányos" döntést hozott.



Az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) környezetvédelmi felelőse, Walter Rauch szerint "energiapolitikai kőkorszaknak" megfelelő döntés született. Úgy vélte, hogy a bővítést minden európai és államközi eszközzel meg kell akadályozni, egyúttal elengedhetetlennek nevezte, hogy az Európai Unió Bíróságánál panaszt nyújtsanak be.



Különböző környezetvédelmi szervezetek is bírálták a lépést.



A Global 2000 elnevezésű szervezet szerint "politikai nyomás" befolyásolta a döntést. Az Atomstopp Oberösterreich elnevezésű, felső-ausztriai atomenergia-ellenes társaság felszólította az osztrák kancellárt, hogy mielőbb nyújtson be panaszt az Európai Unió Bíróságánál a döntés ellen.



A Greenpeace aggodalmát fejezte ki, hogy a Magyarországról érkező áram lenyomja majd az osztrák tőzsdei árakat és aláássa az ausztriai megújuló energiaforrások versenyképességét. A szervezet szóvivője, Hanna Simons szerint Ausztriának ismét be kell bizonyítani, hogy "nem hajol meg az atomlobbi előtt".

MTI