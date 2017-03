Egyre többen adják magyar iskolába gyermekeiket

2017. március 6. 21:19

Romániában egyre több etnikailag vegyes család adja magyar iskolába a gyermekét - áll abban az MTI-hez eljuttatott dokumentumban, amellyel a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) próbálja meggyőzni az iskolaválasztás előtt álló szülőket, hogy írassák magyar tanintézetbe gyermekeiket.

Az RMDSZ immár hatodik alkalommal szervez a magyar oktatást népszerűsítő kampányt a március 16-ig tartó beiratkozási időszakban.



A magyar nyelvű oktatás melletti érveket összefoglaló dokumentum szerint aki anyanyelvén tanul, a más nyelveket - akár a románt - is könnyebben elsajátítja, mert az anyanyelv ismerete az alapja a más nyelvek tanulásának.



"Ludas Matyi furfangjait, Mátyás király igazságait, János vitéz hőstetteit, gyermekkorunk népmeséit, kedvenc mondókáinkat és dalainkat a magyar iskolában ismertük és szerettük meg. A román iskolában gyermekeink nem ismerik meg hőseinket, mese- és mondavilágunkat, idegen lesz számukra mindaz a felbecsülhetetlen érték, amely összeköt minket, magyarokat" - áll a dokumentumban, mely elsősorban a magyar családokat, valamint a vegyes házasságban élő magyar szülőket próbálja megszólítani.



Az RMDSZ szerint az anyanyelvi oktatás nem akadályozza a későbbi érvényesülést. "Az a gyermek, aki mindvégig magyarul tanult az iskolában, nem kerül hátrányos helyzetbe", hiszen számára az egyre bővülő magyar egyetemi hálózat is lehetőséget biztosít a továbbtanulásra.



Amint az RMDSZ összefoglalta: 1989 után folyamatosan nőtt a magyar iskolát választó romániai magyar családok aránya. A szövetség ezt azzal magyarázta, hogy a magyar oktatási kínálat is egyre bővült. "A múlt évtized végére ez a növekedés lelassult, főleg a szórványosodás miatt, de sok helyen a magyar iskolák viszontagságos körülményei miatt is" - állapította meg a dokumentum.



Amint az RMDSZ közölte, tavaly 9300 romániai gyermek kezdte magyar nyelven az elemi iskolát bevezető előkészítő osztályt, és az RMDSZ-nek az a célja, hogy ez a szám a negatív demográfiai adatok ellenére se csökkenjen az elkövetkező években 9000 alá.

MTI