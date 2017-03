A többsebességes Európát szorgalmazták Versailles-ban

2017. március 6. 22:59

A többsebességes Európa beindítását szorgalmazta Versailles-ban tartott hétfő esti találkozóján Angela Merkel német kancellár, Francois Hollande francia államfő, Paolo Gentiloni olasz és Mariano Rajoy spanyol miniszterelnök.

"Az egység nem jelent egyformaságot. Ezért szorgalmazom, hogy az együttműködéseknek legyenek új formái, új programokkal, amit differenciált együttműködéseknek nevezünk" - mondta Francois Hollande azon a sajtótájékoztatón, amelyet a résztvevők a Római Szerződés aláírásának 60. évfordulós ünnepségének előkészítésére rendezett munkavacsorájuk előtt tartottak.



A francia elnök szerint "néhány ország gyorsabban és messzebb haladhatna előre" olyan területeken, mint a védelmi politika, a gazdasági és a monetáris unió elmélyítése az eurózónában, az adóügyi és szociális harmonizáció, vagy a kultúra és az ifjúsági politika. Hollande jelezte azt is, hogy nem a többiek kirekesztéséről lenne szó, vagy arról, hogy a többi állam ne fejezhetné ki ellenvéleményét.



Angela Merkel német kancellár szerint is az európaiaknak venniük kell "a bátorságot elfogadni, hogy egyes országok gyorsabban haladnak, mint mások", anélkül, hogy "a késedelmet szenvedettek előtt bezárnák" a lehetőségeket.



Paolo Gentiloni olasz miniszterelnök "egy integráltabb Európai Unióért" emelt szót, amely "különböző integrációs szintekkel" rendelkezik. Mariano Rajoy spanyol kormányfő csak annyit mondott, hogy "Spanyolország készen áll, hogy továbblépjen az integrációban azokkal, akik szeretnék követni".



Az elképzelés gyors megvalósítása egyelőre nem várható azok miatt az elnök- és parlamenti választások miatt, amelyek a következő hónapokban esedékesek Nyugat-Európában, többek között Franciaországban, Hollandiában, Olaszországban és Németországban.



A franca elnök hat európai napilapnak hétfőn adott interjújában úgy vélte, hogy egyre inkább lehetségessé válik a többsebességes Európa, amelyhez az egyes országok más-más szinteken integrálódnak. Hollande szerint jóllehet, ez a gondolat hosszú ideig ellenállásba ütközött, ennek alternatívája azonban akár az EU szétesése is lehet.



Kijelentette, hogy Párizs magasabb szinten integrált európai védelmi politikát szorgalmaz. Bár Nagy-Britannia ezt erőteljesen ellenezte az elmúlt években, "az ajtó nyitva áll" London előtt, hogy ebben a védelmi integrációban nem EU-tagként is részt vegyen - tette hozzá.



Donald Trump amerikai elnökről Hollande azt mondta: egyértelmű, hogy Trump politikájának lényege az elszigetelődés, a protekcionizmus, a költségvetési szabályok megkerülése és az amerikai határok lezárása a bevándorlók előtt.



"Mivel pedig nem tudja, hogy mi is az az Európai Unió, demonstrálnunk kell számára az EU politikai kohézióját, gazdasági súlyát és stratégiai autonómiáját" - mondta a francia államfő.



A Római Szerződés aláírásának 60. évfordulójára március 25-én az olasz fővárosban tervezett uniós csúcstalálkozó előtt a négy ország vezetője a többi 23 tagállam állam- és kormányfőivel csütörtökön Brüsszelben ül össze.

MTI