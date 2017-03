A kereszténység lett a legveszélyeztetettebb vallási közösség

2017. március 7. 15:02

Be kell látni, hogy mára a legveszélyeztetettebb vallási közösség a keresztény közösség lett, hiszen a vallásuk miatt világszerte meggyilkolt emberek 80 százaléka keresztény - hangsúlyozta az MTI-nek Genfből telefonon nyilatkozva Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának ülésével párhuzamosan a témának szentelt rendezvényen vett részt.

Elmondta, úgy véli, hogy valamilyen képmutató oknál fogva a világ, elsősorban a nyugati világ nem hajlandó ezt a tényt figyelembe venni, és a keresztény közösségek védelme érdekében a szükséges lépések mind a mai napig nem történtek meg.

A diszkrimináció utolsó elfogadható formája?

“Nem fogadjuk el azt a világszerte kialakuló képzetet, amely szerint a diszkrimináció utolsó elfogadható formája a keresztényellenesség lenne. Ez számunkra teljesen elfogadhatatlan álláspont, és folyamatosan küzdeni fogunk a keresztényellenesség és a keresztények üldözése ellen” – szögezte le Szijjártó Péter.

A genfi rendezvényt Libanon, Örményország, Oroszország és a Vatikán szervezte, Magyarország, Spanyolország, Szerbia, Horvátország és Brazília pedig társszervezőként csatlakozott – mondta el a miniszter.

Nem a költöztetés a megoldás

Leszögezte: a magyar kormány nem csak a szavakban, hanem a tettekben hisz, s álláspontja szerint nem lehet megoldás az, hogy a veszélyeztetett közösségeket elköltöztessék szülőföldjükről, ehelyett a biztonságos visszatérés és élet lehetőségét kell nekik biztosítani, a keresztények ellen elkövetett bűnöket a Nemzetközi Büntetőbíróságnak kell kivizsgálnia és megbüntetnie, az ENSZ-nek pedig adminisztratív zónákban kellene garantálnia a biztonságos visszatérést.

Közel-keleti keresztényeket támogat a kormány

Szijjártó Péter beszámolt arról is, hogy a kormány több döntést is hozott a közel-keleti keresztények támogatásáról; Magyarország 1,5 milliárd forinttal segíti 200 iraki keresztény család lerombolt házának újjáépítését, döntés született az erbíli Szent József Kórház gyógyszerszükségletének részleges fedezéséről, továbbá a közel-keleti katolikusok humanitárius tevékenységének, valamint a szíriai katolikus és ortodox egyház támogatásáról is. Emellett Magyarország 100 ösztöndíjas helyet biztosít az üldözött keresztények gyermekei számára a magyar felsőoktatásban.

Orosz ortodox köszönet

A miniszter külön találkozott Ilarion érsekkel, aki az orosz ortodox egyház külkapcsolataiért felel, és aki köszönetet mondott azért, hogy a magyar kormány döntést hozott arról, hogy Magyarország támogatja négy orosz ortodox templom felújítását.

Minél szabadabb a kereskedelem, Magyarországnak annál jobb

Ezen kívül Szijjártó Péter találkozott Roberto Azevedoval, a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) nemrég újraválasztott brazil főigazgatójával, akivel egyetértettek abban, hogy a multilaterális kereskedelem a világgazdaság nagyon fontos és fenntartandó eleme.

“Magyarországnak a szabad és tisztességes világkereskedelem alapvető érdeke, hiszen a mi exportunk tavaly rekordot döntött, exportorientált ország vagyunk, ahova a külföldi befektetők nagyrészt azért érkeznek, mert a szakképzett magyar munkaerővel nagyon hatékonyan tudnak az exportpiacokra termelni, így minél szabadabb és tisztességesebb a nemzetközi kereskedelem, annál jobb nekünk” – húzta alá Szijjártó Péter.

