Trump támogatja az új egészségbiztosítási javaslatot

2017. március 7. 22:06

Donald Trump amerikai elnök támogatásáról biztosította a republikánus törvényhozók javaslatát az új egészségbiztosításról.

Az elnök kedden több Twitter-bejegyzésben méltatta a javaslatot. "A mi csodálatos új egészségbiztosításunkról" írt, s hangsúlyozta azt is, hogy a törvényjavaslat még nem kész, annak részleteit meg kell vitatni. Egyúttal bejelentette azt is: azon dolgozik, hogy csökkentsék a gyógyszerárakat. Ebből a célból egyeztetett is demokrata párti politikussal ez ügyben.



Az amerikai politikai életet felkavarta a hétfő este előterjesztett egészségbiztosítási törvényjavaslat. Mike Pence alenök kedden délután kongresszusi politikusokkal tárgyal arról, Tom Price, az egészségügyi és emberi erőforrások tárca vezetője pedig a Fehér Házban tartott sajtókonferenciáján méltatta a törvényjavaslatot. A miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy az új egészségbiztosítással sem marad senki biztosítási lehetőség nélkül, s egyúttal bejelentette azt is, hogy a törvény tárgyalása során a kormányzat a gyógyszerárak letörését célzó új javaslatokkal is előállnak majd.



Közben kiderült, hogy nem szükségszerűen párthovatartozás szerint oszlanak meg a vélemények - s várhatóan a szavazatok - a törvényjavaslatról. Néhány demokrata párti politikus ugyanis már jelezte, hogy mindenképpen megszavazza az Obamacare néven ismert, Barack Obama elnök által áterőltetett egészségbiztosítási törvény visszavonását, befolyásos republikánus csoportok viszont az új törvénytervezettel is elégedetlenek, mert úgy vélik, hogy ez nem más, mint az Obamacare "felvizezett" változata.

MTI