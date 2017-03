Tuzson: biztonságosabb lett Magyarország

2017. március 8. 08:31

Egy fokkal biztonságosabb lett Magyarország - mondta az M1 aktuális csatornán a kormányzati kommunikációért felelős államtitkár szerdán a bevándorlási szabályok megerősítéséről szóló törvénymódosítási javaslat elfogadásáról.

Tuzson Bence hozzátette: a fizikai megerősítés mellett jogi megerősítésről is szó van. Felidézte: eddig 4 hétig lehetett várakoztatni a migránsokat a tranzitzónában, akik gyakran migránspárti szervezetek segítségével "jogalap nélküli" fellebbezéseket nyújtottak be. Ezáltal az ügyük bírósági szakba került, amiért be kellett őket engedni az ország területére és el is tűntek onnan. Hozzátette: ennek véget kell vetni és minden eljárást a tranzitzónában kell lefolytatni. Leszögezte: senki nem jöhet be az ország területére úgy, hogy biztonsági szempontból ne vizsgálnák meg.



Az államtitkár kijelentette: Magyarország minden nemzetközi szerződést betart. Tévedésnek nevezte, hogy a tranzitzónában körbezárt területen tartanák a migránsokat. Mint mondta, a tranzitzónát bárki elhagyhatja, csak nem Magyarország irányába.

MTI