Gazdagodik a szarvasi makettpark

2017. március 8. 11:16

Kárpátaljai és Észak-Erdélyi makettekkel gazdagodik a szarvasi Mini Magyarország makettpark

2017. március 10-től újabb látványossággal bővül a szarvasi Mini Magyarország makettpark. Az eddigi közel száz maketthez Kárpátalja és Észak-Erdély legszebb épületének kicsinyített másai csatlakoznak, köztük például a munkácsi vár, a Vereckei Hágó Emlékmű, és a szatmárnémeti zsinagóga. A mintegy 500 négyzetméteres átadásra váró, dimbes-dombos területen az új maketteken kívül, alagúton, viadukton keresztül zakatolnak majd a kisvonatok a több, mint 100 méter hosszú sínpáron.

Szarvas leglátogatottabb turisztikai attrakciója a Mini Magyarország makettpark, ahová tavaly 92 ezren látogattak el, hogy részt vegyenek egy mini országjáráson, megcsodálják az ország történelmi jelentőségű épületeit, gombnyomással indítsák a Magyarország leghosszabb kültéri vasúti pályáján haladó vonat maketteket.

Az év minden napján látogatható Mini Magyarország makettparkban a Parlamenthez, az esztergomi bazilikához, Déva várához, az egri várhoz, a kassai dómhoz idén csatlakoznak Kárpátalja és Észak-erdély legszebb épületei. Többek között Huszt vára, a beregszászi főiskola, az UNESCO világörökségét képező Kárpátok fatemplomai közül a körösmezői fatemplom, az uzsoki Szent Mihály arkangyal templomépületei kerülnek be a látványosságok közé. Újabb méterekkel bővül a vasút makett hálózat, ahol gombnyomásra indítható több szerelvény, mint például a történelmi jelentőségű Gulag-vonat is. Hiszen a szarvasi Mini Magyarország makettpark nem csak magával ragadó turisztikai látványosság, hanem történelmi, kulturális, építészeti ismereteket is közvetít az oda látogató felnőttek, gyermekek számára. Az újdonságok már péntektől megcsodálhatóak.

A makettparkról



A Szarvasi Arborétumban található Mini Magyarország makettpark Európa legújabb makettparkjaként 2013. április 10-én nyílt meg Szarvas történetének egyik legnagyobb magánerős beruházásaként. A hazánk legnagyobb arborétumában, a Kárpát-medence és a történelmi Magyarország mértani középpontjában lévő makettpark történelmünket, hagyományainkat, építészeti nevezetességeinket mutatja be. Az ország egyetlen interaktív makettparkjában néhány óra alatt az egész országot bebarangolhatjuk. Magyarország épített csodáinak minden apró részletében kidolgozott kicsinyített mása megtalálható a történelmi Magyarország közepén, Szarvason, a Mini Magyarország makettparkban. Aki még soha nem látta a kecskeméti Cifrapalotát felülről, a pécsi dzsámit vagy a tatabányai turult közelről, akinek nem hallotta még a visszhangot a tihanyi apátságnál, nem emlékszik pontosan, kiknek a szobrai állnak a Hősök terén, vagy megnézne egy csatajelenetet az egri várban, annak a Mini Magyarország a tökéletes kirándulóhely. Az ország legnagyobb arborétumában Magyarország nevezetességei gyerekbarát méretben egy helyen, felnőtteknek, gyerekeknek, családoknak és osztályoknak egyaránt kötelező országjáró program.





minimagyarország