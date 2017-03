Waszczykowski: a kemény mag receptje az EU vége

2017. március 8. 12:16

A többsebességes Európa az Európai Unió végét jelentené - jelentette ki szerdán Witold Waszczykowski lengyel külügyminiszter, aki óvott egy unión belüli "kemény mag" intézményesítésétől.

Az RMF FM lengyel kereskedelmi rádiónak nyilatkozva Waszczykowski a német, francia, olasz és spanyol állam-, illetve kormányfők hétfői versailles-i találkozójára reagált, melyen a többsebességes Európa beindítását szorgalmazták, és ahol Francois Hollande francia elnök kijelentette: "az egység nem jelent egyöntetűséget".



Lengyelország megérti, hogy az EU tagállamai "különféle formában együttműködhetnek, ahogy ez ma történik: létezik az euróövezet, a schengeni övezet, melyeknek nem minden EU-tagállam a tagja, és léteznek az elmélyített együttműködés más formái is" - mondta Waszczykowski.



Amennyiben azonban a tagállamok között egy "kemény mag" kezdene kialakulni, vagyis létrejönne egy önálló intézményekkel, önálló költségvetéssel, pénzügyminiszterrel rendelkező uniós csoport, akkor ez "az EU szétrombolásának receptje lenne" - vélekedett a miniszter.



Úgy értékelte, hogy jelenleg a nyugat-európai államok próbálják lebontani az EU-t új formátumok, intézmények létrehozása révén. "Ez az egész uniónak árt, mert szétveri a közös piacot, a gazdasági versenyképességet, a végeredmény pedig az lesz, hogy az EU szétesik" - figyelmeztetett.



Megjegyezte: Lengyelország csatlakozása az euróövezethez most "a gazdaság elpusztítását" jelentené. Az övezet jelenleg nem valamiféle ideológiai megfontolásból, hanem egyszerű gazdasági számításból nem vehető tekintetbe Varsó számára - fejtette ki.



Waszczykowski már a tavaly januárban mondott parlamenti programbeszédében ellenezte a többsebességes Európa akkoriban újból feléledő koncepcióját. Ezt az álláspontot megerősítette a lengyel kormánypárt, a Jog és Igazságosság (PiS) is Angela Merkel német kancellár és Beata Szydlo lengyel kormányfő február eleji varsói találkozója után, mivel a téma felvetődött a tárgyalásokon.



Azt, hogy Lengyelország "elutasít minden, az EU különféle sebességek szerinti megosztására irányuló projektet", Marek Kuchcinski, a szejm elnöke is hangsúlyozta a visegrádi országok parlamenti külügyi bizottsági elnökeinek február végi varsói egyeztetésén.

MTI