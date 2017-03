A magyar intézkedéseket bírálta az ENSZ főbiztosa

2017. március 8. 12:25

A migrációs válság kezelésével kapcsolatos magyar intézkedéseket és európai terveket is bírálta szerdán Genfben az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának tett éves beszámolójában Zeid Raad al-Husszein, az ENSZ emberi jogi főbiztosa.

Az interneten is közzétett beszámoló tanúsága szerint a főbiztos úgy véli: "messze elmarad a nemzetközi normáktól" a magyar Országgyűlés által kedden elfogadott jogszabály, amelynek értelmében tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet idején menedékkérelmet csak személyesen, a határon felállított tranzitzónákban lehet beadni, és a menedékérőknek az eljárás lezárultát ott, a helyszínen kell kivárniuk.



A jordániai illetőségű ENSZ-tisztségviselő kijelentette: Lengyelországhoz hasonlóan a magyar kormány is folytatta a civil szféra és a bírák tevékenységének aláásását, és növelte a médiára gyakorolt befolyását.



Zeid Raad al-Husszein arra is kitért, hogy szerinte "nem létezik homogén társadalom, a legkevésbé Közép-Európában, és az úgynevezett etnikai tisztaság mérgező képzete olyan időket idéz, mely sok embernek, köztük magyaroknak okozott szörnyű szenvedést".



Beszédében a főbiztos általában is bírálta azokat a terveket, melyek szerint az Európába igyekvő menedékkérőket a kontinensen kívül létrehozandó táborokban kellene elhelyezni, és olyan külső szereplőket vonnának be a válság kezelésébe, akik vajmi keveset törődnek az emberi jogokkal. Husszein úgy véli, hogy további erőszak áldozataivá válhatnak azok, akiket a líbiai parti őrség vagy más hasonló erő ment ki a tengerből.



"Ismét hangsúlyozom, hogy mennyire fontos tartani magunkat ahhoz az elvhez, hogy senkit sem szabad olyan országba visszaküldeni, ahol kínzás vagy üldöztetés áldozataivá válhatnak, vagy életük veszélyben lenne" - mondta az emberi jogi főbiztos. Hangsúlyozta: Európában sokan "hősies erőfeszítéssel" igyekeznek segíteni és életeket menteni, ugyanakkor egyre több politikai vezető "hűvös közönnyel" viseltetik a menedékkérők sorsa iránt.



"Különösen nyugtalanít az a felháborító megközelítés, amely látszólag szándékosan igyekszik félelmet és pánikot kiváltani a közvélemény körében azáltal, hogy kiszolgáltatott embereket bűnözők megszálló hordájának állít be" - emelte ki az ENSZ emberi jogi főbiztosa.

MTI