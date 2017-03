Libération: Magyarország fityiszt mutat az EU-nak

2017. március 8. 13:04

A The Wall Street Journal (WSJ) című amerikai napilap és a Politico brüsszeli hírportál is beszámolt szerdán a jogi határzárat szigorító magyar törvénymódosításról.

Az amerikai üzleti-politikai újság arról írt, hogy számos emberi jogi szervezet élesen bírálta a törvénymódosítást, amely a vádak szerint sérti a nemzetközi jogi előírásokat, és amellyel a "tízmilliós Magyarország ismét a menekültellenes harc élvonalába került".



A WSJ a történtek kapcsán kiemelte, hogy jövőre választások lesznek Magyarországon.



A Politico cikkében felidézte, hogy a magyar migrációs politika már korábban is éles bírálatokat váltott ki az uniós intézmények és az emberi jogi szervezetek részéről. A hírportál ennek kapcsán hosszan írt azokról a vádakról, amelyek szerint a magyar rendőrök gyakran bántalmazzák a migránsokat a szerb határ térségében. Ezeket a vádakat a magyar kormány határozottan tagadja - írták.



Magyarország be fogja börtönözni a migránsokat címmel tudósított az új menekültügyi jogszabályról a Libération című francia napilap. A baloldali lap szerint a szabályozással Magyarország "fityiszt mutat az Európai Uniónak". A tudósító, Florence La Bruyere arra emlékeztetett, hogy 2013-ban az EU, a ENSZ Menekültügyi Főbiztossága és az Emberi Jogok Európai Bírósága nyomására Orbán Viktor lemondott a menedékkérők elzárásáról, de most mégis kitart mellette. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a miniszterelnök is elismerte néhány hete, hogy a szöveg "nyíltan az EU ellen irányul".



A törvény az újonnan érkezettekre ugyanúgy vonatkozik, mint arra az 586 menedékkérőre, akik februárban Magyarországon tartózkodtak. Miközben 2015-ben 400 ezer migráns haladt át az országon, jelenleg naponta alig tíz embert fogadnak a határ menti két tranzitzónában azok közül, akik legálisan lépnek be az országba.



A tudósítás szerint az új szabályozás folytán a menedékkérők ezentúl határozatlan időre tranzitzónákba kerülnek, ahol "szögesdróttal körbevett konténerekben, szabadtéri börtönökben" szállásolják el őket. A tudósító szerint a törvény másik célja: megtagadni a menekültjogot a lehető legtöbb kérelmezőtől.



