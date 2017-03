MSZP: Tarlós kérje vissza a kormánytól a BKV pénzét!

2017. március 8. 13:57

Az MSZP felszólítja Tarlós István főpolgármestert, hogy - megelőzendő a fővárosi tömegközlekedés összeomlását - kérje vissza a kormánytól azt a pénzt, amelyet korábban elvettek a BKV-tól.

Horváth Csaba, az MSZP fővárosi képviselője szerdán, a párt budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta, ha nagyon rövid időn belül nem oldódik meg a bérfeszültség a BKV-nál, akkor a teljes fővárosi közlekedés összeomolhat. Ez szerinte azért történik, mert 2011-ben felmondták a kollektív szerződést, és azóta évente több mint tíz százalékkal csökkentették a dolgozói juttatásokat.



Kijelentette: nem az az irreális, hogy a dolgozók erőteljesen fellépnek saját jogaik érdekében, hanem az, ha egy városvezető nem teszi a dolgát, hanem "a dolgozókkal keménykedik, a kormánnyal viszont rendkívül kedvesen és kesztyűs kézzel bánik".



Noha a budapestiek napi 20 milliárd forintot is meghaladó összeget fizetnek be adóként, úgy tűnik, a kormány nem szán korrekt fizetést a BKV-dolgozóknak és korrekt szolgáltatást a fővárosiaknak - mondta az ellenzéki politikus.



Kifejtette: a kormányzat 2011-ben még 80 milliárd forintot juttatott vissza a BKV-nak, ez most már csak a 30 milliárdot közelíti. Ez az oka, hogy a BKV-ban nincs elég pénz fejlesztésre, karbantartásra és a dolgozókra. Tavaly - egy belső jelentés szerint - több mint 750 dolgozó hagyta ott a BKV-t, közülük mintegy félezer sofőr volt. Több százan gondolkodnak azon, hogy ha ez a bértárgyalás nem oldódik meg, akkor tömegesen otthagyják a közlekedési vállalatot - mondta Horváth Csaba, hozzátéve, hogy mára tarthatatlanná vált a helyzet.



A 3-as metróvonal felújításakor több száz buszsofőrre volna szükség a járműpótlás miatt, de "ennek most a szakmai fedezete nem áll rendelkezésre". Ez a közeljövőben járatritkításokat is jelenthet - mondta Horváth Csaba.



Kijelentette: felszólítják Tarlós Istvánt, hogy ne várja meg míg összeomlik a főváros közlekedése, kérje vissza a kormánytól azt a pénzt, amit a BKV-tól korábban elvett. Az említett 80 milliárd forintból csak 5 milliárdra van szükség ahhoz, hogy a bérkövetelést teljesíteni tudják - mondta Horváth Csaba, aki szerint a három évre vonatkozó béremelés nagyjából 20 milliárd forintból megoldható.



Képviselőtársa, Szaniszló Sándor közölte: a Fővárosi Közgyűlés következő ülésére benyújtanak egy javaslatot annak érdekében, hogy Budapest közigazgatási területén ne lehessen az autókra kerékbilincset tenni. Tömegesen érkeznek panaszok az autósoktól, "újabb reneszánszát éli a kerékbilincselés", amely szemmel láthatóan a fővárosiak "szívatásáról" szól és arról, hogy a "kerületek számára pótlólagos pénzforrásra találjanak". Mindezért a kerékbilincselés teljes tiltását kezdeményezik - mondta.

MTI