Tárgyalást kezdeményez Magyarországgal az EB

2017. március 8. 17:19

Dimitrisz Avramopulosz, az Európai Bizottság migrációs politikáért felelős tagja rövidesen Magyarországra utazik, hogy "komoly tárgyalást" folytasson a magyar vezetőkkel.

A biztosok kollégiuma úgy döntött, hogy Avramopulosz “Magyarországra utazik, hogy komoly tárgyalást folytasson a magyar hatóságokkal”, mielőtt egy részletes jogi értékelés fényében újra megvizsgálja a kérdést – tette hozzá a szóvivő, aki szerint a látogatásra “várhatóan a jövő héten vagy utána kerül sor”.

Az Országgyűlés a kormány javaslatára kedden fogadott el módosításokat a jogi határzár szigorítására. Pintér Sándor belügyminiszter előterjesztését 138 kormánypárti és jobbikos igen szavazattal, 6 – LMP-s és független képviselők által leadott – nem ellenében, 22 – zömmel szocialista – tartózkodás mellett hagyták jóvá a képviselők.

A parlament döntésével kiegészítette a menedékjogi törvényt a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetre vonatkozó eljárási szabályokkal. Így ilyen időszakban menedékjogi kérelmet alapesetben a menekültügyi hatóság előtt személyesen, kizárólag a határon lévő tranzitzónában lehet benyújtani, a menedékkérőnek pedig a kérelme jogerős elbírálásáig ott kell várakoznia. Ezt a helyet ez alatt az idő alatt csak kifelé – vagyis a most meglévő tranzitzónák esetében Szerbia felé – hagyhatja el. Változik a gyermekvédelmi törvény is: azokat a 14 és 18 év közötti külföldi gyermekeket, akik kísérő nélkül érkeznek, tömeges bevándorlási válsághelyzetben szintén a tranzitzónában helyezik el a menekülteljárás idejére. A 14 év alatti, kísérő nélküli kiskorúak esetén azonban továbbra is biztosított a gyermekvédelmi intézményi elhelyezés.

A belügyminiszter indoklásában azt írta, hogy rengeteg illegális bevándorló él vissza a hatályos uniós jogszabályokkal: menedékkérelmet nyújtanak be, de az erről szóló döntést megelőzve szabadon mozognak az EU-ban, ami jelentős biztonsági kockázatot jelent. A kormány szerint a törvény elfogadása után azonban “senki sem léphet jogosulatlanul Magyarország és az Európai Unió területére”.

Az emberi jogok és a demokrácia betartása felett őrködő páneurópai szervezet, az Európa Tanács szerdán úgy ítélte meg, hogy az új magyar jogszabály sérti az Emberi Jogok Európai Egyezményét.

mti