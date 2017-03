BL - A Barcelona véghezvitte a lehetetlent

2017. március 8. 23:13

A Barcelona labdarúgócsapata hazai pályán egy őrült mérkőzésen 6-1-re legyőzte a Paris Saint-Germaint a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének szerda esti visszavágóján, így a spanyol bajnoki címvédő bejutott a legjobb nyolc közé.

Sokan a „Lehetetlen küldetés” bélyeggel látták el a Barcelona-PSG összecsapást, ugyanis valóban nem sok esély mutatkozott rá, hogy a két csapat első mérkőzésén megsemmisítő, 4-0-ás vereséget szenvedő katalánok kiharcolják a továbbjutást a francia csapat ellen.



Az idény végén leköszönő Luis Enrique viszont irigylésre méltó optimizmussal tekintett a meccs elé, és nem véletlenül…



A Barcelona már a találkozó elején a kapuja elé szegezte a párizsi csapatot, Luis Suárez pedig a 3. percben fejjel szerezte meg a vezetést. A labda ugyan nem érintette a hálót, de a gólvonal-technológiának köszönhetően kiderült, hogy egyértelműen bent volt a játékszer.



A folytatásban is nagy elánnal focizott a katalán együttes, amely a 15. percben Messi szabadrúgása, a 17-ben pedig Neymar tekerése révén borzolta a párizsi kedélyeket. Mindkét próbálkozás csak centikkel kerülte el a kaput.



A Paris Saint-Germain játékát figyelve érdekes volt látni, hogy míg zömében ugyan szervezetten védekezett Unai Emery csapata, néhol mégis könnyelműen adták el a labdát, ám ezeket nem tudta kihasználni a Barcelona.



A 40. percben mégis góllá érett a katalán fölény: Iniesta a tizenhatoson belül utána eredt egy reménytelennek tűnő indításnak, kibújt a védő mögül, sarokkal középre tette a labdát, amely végül a menteni igyekvő Laywin Kurzawa lábáról a kapuba pattant. A félidei szünetre tehát abban a tudatban vonulhattak be a Barcelona játékosai, hogy hátrányuk felét sikerült ledolgozni.



Az elsőhöz hasonlóan aztán a második játékrész is katalán góllal kezdődött: Neymart a PSG jobbhátvédje, Thomas Meunier meglehetősen szerencsétlenül, estében fejjel buktatta a tizenhatoson belül, a némi bírói tétovázást követően megadott büntetőt pedig Lionel Messi váltotta gólra.



Arról, hogy a mérkőzésen biztosan ne legyen hosszabbítás, a 62. percben Edinson Cavani gondoskodott: az uruguayi csatár Kurzawa középre fejelt labdáját tizenegy méterről vágta a léc alá. Két perc múlva Cavani tovább szomoríthatta volna a Barcelonát, de ziccerét Marc-André ter Stegen lábbal védte.



A katalánok csapatkapitánya, Andrés Iniesta a 65. percig bírta a nagy iramú játékot, a helyére beálló Arda Turan viszont egy perccel a pályára lépését követően kis híján gólt szerzett, Kevin Trapp védett nagyot a török lövésénél.



A meccs végére aztán még az addigiaknál is jobban felgyorsultak az események. A 85. percben Ángel Di María ordító ziccerben hibázott, három perc múlva Neymar lőtt meseszép szabadrúgás gólt, majd a 90-ben a Suárez buktatásáért megítélt büntetőt szintén a brazil szélső vágta a kapuba (5-1).



Egy gól kellett volna már csak a csodához, és ezt az egy gólt a 95. percben a csereként beálló Sergi Roberto helyezte el a PSG kapujában, így a Barcelona minden idők legnagyobb fordítását produkálva bejutott a legjobb nyolc közé.

FC Barcelona (spanyol) - Paris Saint-Germain (francia) 6-1 (2-0)

gól: Suárez (3.), Kurzawa (40., öngól), Messi (50., 11-esből), Neymar (88., 91. - a másodikat 11-esből), Sergi Roberto (95.) illetve Cavani (62.)

Továbbjutott: az FC Barcelona, 6-5-ös összesítéssel

Dortmundi villámháború a Benfica ellen

Pierre-Emerick Aubameyang három góljának köszönhetően 4-0-ra nyert a Dortmund a Bajnokok Ligája szerdai esti, Benfica elleni nyolcaddöntőjén, így a németek 4-1-es összesítéssel jutottak a legjobb nyolc közé.

Igazán nem túlzás azt állítani, hogy szerdán a Dortmund ott folytatta, ahol hétvégén a Leverkusen ellen abbahagyta. A szombati bajnokin, az utolsó 23 percben négyet rámoltak a sárga-feketék, míg a Benfica elleni nyolcaddöntőn mindössze 4 percet kellett várni a hazai gólra. Pulisic csúsztatott egy jobb oldali szöglet után, a hosszún bántóan egyedül érkező Aubameyang pedig könnyedén a vendég kapuba fejelt (1-0).



Komoly helyzetig nem jutottak, de kedve szerint alakult a játék a folytatásban is, a lisszaboniak 20 perc elteltével mutattak először életjelet, majd fokozatosan átvették az irányítást. Előbb Cervi lövését szedte össze a hazai kapus, Roman Bürki, és pár perccel később Luisao léc alá tartó fejesét is hatástalanította a svájci kapus. A Dortmund franciája, Dembélé viszont majdnem elintézte a meccset a Benficának. Három perccel sárgája után ismét lapot érően lépett oda ellenfelének, Martin Atkinson játékvezető azonban megkegyelmezett neki.



A fordulást követően megint szerencséje volt a németeknek. Piszczek hibázott nagyot tizenhatosán belül, ám a benficás Cervi 14 méterről a védőbe lőtte a lengyeltől kapott ajándéklabdát. A túloldalon viszont Ederson hiába mutatott be több hatalmas bravúrt, az 59. percben Pulisic emelésével szemben már tehetetlen volt (2-0), két perccel később Schmelzer beadása után Aubameyang pedig a harmadik német gólt is megszerezte (3-0).



A gaboni támadó 6. BL-gólja megtörte a portugálokat, akik a 84. percben még megúszták a negyediket Bartra kapufája nyomán, aztán viszont megint jött egy villámgyors hazai akció, amelynek végén ismét Pierre-Emerick Aubameyang volt eredményes (4-0).



Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágó:

Borussia Dortmund (német) - Benfica (portugál) 4-0 (1-0)

Dortmund, V: Atkinson (angol)

gól: Aubameyang (4., 61., 85.), Pulisic (59.)

Továbbjutott: a Dortmund, 4-1-es összesítéssel

m4sport.hu