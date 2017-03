Tapasztalt politikus Trump oroszországi nagykövete

2017. március 9. 08:45

A felkérést Huntsman este el is fogadta, kinevezését azonban még a szenátusnak jóvá kell hagynia.



Az 57 éves Jon Huntsmant tapasztalt politikusként és gyakorlott diplomataként tartják számon az Egyesült Államokban. Idősebb George Bush elnöksége idején helyettes államtitkár, majd szingapúri nagykövet volt, majd 2005 és 2009 között az elsöprő többségében mormonok lakta Utah állam kormányzója. A hét gyermeket nevelő Huntsman maga is mormon vallású, s távoli rokona Mitt Romneynak, a 2012-es elnökválasztás republikánus elnökjelöltjének. Az előző amerikai elnök, Barack Obama Kínában akkreditált nagykövetnek nevezte ki.



A 2016-os elnökválasztás után Donald Trump környezetében többször felmerült a neve külügyminiszterként, február elején pedig lehetséges külügyminiszter-helyettesként is emlegették őt.



Az első kommentárok felhívják a figyelmet, hogy amennyiben a szenátus jóváhagyja kinevezését, Jon Huntsman olyan időszakban kerül Moszkvába, amikor az amerikai-orosz viszony megromlott, részben azért, mert Oroszország elfoglalta a Krímet, részben azért, mert Washington és Moszkva a szíriai polgárháborúban ellentétes oldalt pártol. Tavaly decemberben pedig Barack Obama kiutasított az Egyesült Államokból 35, kémkedéssel gyanúsított orosz állampolgárt. Az amerikai hírszerzés ugyanis arra a következtetésre jutott, hogy Moszkva megpróbált beavatkozni az amerikai választási folyamatba, és a Demokrata Párt, valamint egyes demokrata személyiségek számítógépes rendszerét feltörve bizalmas információkat hozott nyilvánosságra. Ezeket a vádakat Moszkva mindig visszautasította.



Donald Trump már a választási kampányban is az Oroszországhoz fűződő viszony javítása mellett foglalt állást, s elnökként is ezt szorgalmazza.

MTI