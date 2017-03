Varsó megakadályozná az ET-elnök megválasztását

2017. március 9. 10:16

Varsó mindent megtesz azért, hogy csütörtökön ne kerüljön sor a Európai Tanács elnökének megválasztására - jelentette ki a TVN24 lengyel hírtelevízió csütörtök reggeli adásában nyilatkozva Witold Waszczykowski lengyel külügyminiszter.

Elmondta: Lengyelország "jelzést küldött a német félnek, hogy ma nincs szükség a választásra". Rámutatott: a tisztséget jelenleg betöltő Donald Tusk hivatali időszaka május végén jár le, így több mint két és fél hónap van arra, hogy kidolgozzák a választási eljárást.



"Arról fogjuk tájékoztatni partnereinket, hogy az egész csúcstalálkozót veszélyezteti, ha erőszakkal keresztülvinnék a mai szavazást" - figyelmeztetett.



Waszczykowski a RadioWnet rádiócsatornának is nyilatkozatot adott, amelyben kifejtette: meg kellene fontolni, hogy egyáltalán szükség van-e a kormány- és államfőket tömörítő Európai Tanács (ET) elnöki tisztségének jelenlegi formájára. Ehelyett meg lehetne fontolni a soros elnökség bevezetését a tagállamok minisztereit tömörítő Európai Unió Tanácsának mintájára - vetette fel.



A halasztás szükségességét a lengyel diplomácia vezetője azzal is indokolta, hogy nincs egyértelmű eljárás arra az esetre, ha több jelölt lenne az ET elnökének tisztségére, ha például "valaki Donald Tuskot is jelölné". Ezzel egyrészt azt az ismert lengyel álláspontot ismételte meg, hogy Tuskot eddig egyetlen konkrét tagállam sem jelölte, másrészt arra utalt, hogy Lengyelország Jacek Saryusz-Wolskit tartja hivatalos jelöltjének.



Donald Tusk jelöltségét a legnagyobb európai pártcsalád, az Európai Néppárt (EPP) támogatja, amelynek Jacek Saryusz-Wolski is tagja volt hétfői távozásáig. Tusk mandátumának meghosszabbítását Lengyelországon kívül eddig egyetlen tagállam sem ellenezte.

MTI