CIA: az Egyesült Államok ellenségeinek segít a WikiLeaks

2017. március 9. 10:33

A Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) szóvivője azzal vádolta meg a WikiLeaks portált, hogy az Egyesült Államok ellenségeit segíti.

Egynapi hallgatás és elzárkózás után szerdán este Heather Fritz Horniak, a CIA egyik szóvivője nyilatkozott az amerikai sajtónak, és leszögezte: "az amerikai közvéleménynek van oka aggodalomra a WikiLeaks valamennyi publikációja miatt, mert ezeknek az amerikai hírszerzői közösség azon képességének megváltoztatása a céljuk, amellyel megvédhetik Amerikát a terroristáktól és más ellenségeitől".



A szóvivő emlékeztetett rá, hogy a CIA-nak nincs joga bárkit is megfigyelni az Egyesült Államokon belül, s hozzátette: "ezt nem is teszi". Fritz Horniak hangsúlyozta, hogy a Központi Hírszerző Ügynökség feladata a külföldön történő hírszerzés, annak érdekében, hogy megvédje az Egyesült Államokat a terroristáktól, az ellenséges államoktól és más ellenségeitől.



A CIA szóvivője viszont nem tért ki arra, hogy a hírszerzés hitelesnek tartja-e a WikiLeaks által nyilvánosságra hozott dokumentumokat. A hírportál még kedden este Londonban több mint nyolcezer titkosított információt hozott nyilvánosságra, a többi között arról, hogy a CIA milyen eszközöket használ hírszerzésre, hogyan alakít át például okostévéket és okostelefonokat lehallgató berendezésekké, vagy milyen módszerekkel veszi át az uralmat számítógépek fölött.



A The Washington Post szerdán este arról számolt be, hogy a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) a kiszivárogtatók "levadászására" készül, meghatározandó, hogyan jutott a Julian Assange alapította portál a dokumentumokhoz.

MTI