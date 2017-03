Óva intik a Lafarge-ot, hogy részt vegyen a falépítésben

Jean-Marc Ayrault francia külügyminiszter felelősségére figyelmeztette csütörtökön a világ első számú cementgyártóját, a francia-svájci LafargeHolcim nevű vállalatot, amelynek elnök-vezérigazgatója jelezte, hogy cége részt venne az amerikai-mexikói határon emelendő fal építésében.

"Lafarge azt mondja, hogy nem politizál. Nagyon helyes, de emlékeztetek arra, hogy a vállalatoknak is van társadalmi és környezetvédelmi dimenziójuk, és a kormányban dolgoztunk is ennek a dimenziónak a fejlesztésén" - mondta csütörtökön a külügyminiszter a France Info hírrádióban.



"Felelősségteljes viselkedésre kérem. Olyan államban élünk, ahol a vállalatoknak és az államnak is megvan a felelősségük, de ennek a cégnek el kell gondolkodnia. Egy vállalat mondhatja, hogy nem politizál, de van gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi felelőssége" - tette hozzá.



A francia diplomácia vezetője szerint a Lafarge-nak "végig kellene gondolnia, mi a saját érdeke". "Vannak olyan ügyfelek, akik elképedve fogják ezt nézni" - hangsúlyozta.



Eric Olsen, a cementgyártó elnök-vezérigazgatója az AFP francia hírügynökségnek azt mondta cégének a falépítésben vállalt esetleges szerepéről, hogy készek építési alapanyagot szállítani mindenfajta infrastrukturális projektekhez az Egyesült Államokba. Azt is hozzátette, hogy a vállalatcsoportnak "nincs politikai véleménye".



Donald Trump amerikai elnök szerint mindenképp szükséges a fal megépítése az Egyesült Államokba irányuló illegális migráció megfékezéséhez a mintegy 3 ezer 220 kilométer hosszú déli határszakaszon.



A LafargeHolcim a múlt héten elismerte, hogy "elfogadhatatlan egyezségeket" kötött egyes fegyveres csoportokkal és szíriai felekkel, hogy fenntarthassa tevékenységét Szíriában. A Le Monde című napilap oknyomozó riportja szerint a cementgyártó helyi leányvállalata az Iszlám Állam dzsihadista szervezettel állapodott meg.

