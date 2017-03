Újabb hidegfront érkezik a hétvégén

2017. március 9. 15:00

Újabb hidegfront vonul át az ország felett, aminek hatására, pár fokos lehűlésre, többfelé csapadékra és erős szélre is készülni kell - közölte csütörtökön az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzés szerint pénteken napközben elsősorban az ország középső harmadán fordulhat elő több helyen eső, zápor. A Nyugat-Dunántúlon és északkeleten akár hosszabb időre is kisüthet a nap. Emellett nagy területen erős, északnyugaton akár viharos széllökésekre is készülni kell. A leghidegebb órákban plusz 2-7 fok lehet, de az éjszaka első felében az Északi-középhegység völgyeiben gyenge fagy is lehet. Napközben általában 8-11 fokig melegszik a levegő, de Szabolcsban 13, 14 fok is lehet.

Szombaton és vasárnap a többórás napsütés mellett néhol előfordulhat zápor. Szombaton még többfelé lesz erős, a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten helyenként viharos a szél, de délutántól mérséklődik a légmozgás. Szombaton a legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 1 és plusz 4, a legmagasabb hőmérséklet plusz 8-12 fok között alakul. Vasárnap a minimumhőmérséklet mínusz 3 és plusz 2 fok között valószínű, a nappali maximumok várhatóan plusz 7-11 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.

mti