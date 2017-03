Simicskó: többet kell tenni biztonságunkért

2017. március 9. 20:45

Többet kell tenni a biztonságunkért, s ebben a transzatlanti kapcsolat meghatározó tényező - hangsúlyozta a honvédelmi miniszter a Magyar Atlanti Tanács 25. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi ünnepségen, csütörtökön Budapesten.

Simicskó István ünnepi beszédében példaértékűnek nevezte a Magyar Atlanti Tanács (MAT) vezetőségének, és tagjainak elmúlt 25 éves munkáját. Mint kifejtette: a MAT a rendszerváltás óta nagyban hozzájárult a transzatlanti gondolat felépítéséhez, megalapozásához nemcsak a katonai, biztonságpolitikai, hanem a közgondolkodásban is. Ennek nyomán komoly társadalmi támogatottság övezte az euro-atlanti térségbe való belépést, népszavazással megerősítve csatlakozhattunk a NATO-hoz is. A MAT olyan tudományos értékrendet alapozott meg, amely Magyarország biztonságát is szolgálta - emelte ki a honvédelmi miniszter.



A jövőre nézve Simicskó István kiemelte: a biztonság garantálásához a jövőben is megkerülhetetlen és nélkülözhetetlen lesz a katonai képesség, a katonai erő. Egy olyan honvédséget kell felépíteni, amely a jövő biztonsági kihívásaira is válaszokat tud adni.



Ehhez együttműködésre, közös gondolkodásra van szükség - emelte ki a miniszter, s elmondta, hogy a magyar és nemzetközi tudományos élet innovációinak összegyűjtésére, a közös tudásbázis megalapozásához létrehoznak egy védelmi technológiai kutatóintézetet.



A miniszter ugyanakkor kitért arra is, hogy jelenleg is sok kockázat, veszély van minden irányban, de nem elég ezeket felismerni, tenni is kell ezek ellen, közösen.



Ehhez szükség van fejlesztésekre, s többet kell fordítani a védelemre - jegyezte meg a miniszter, hozzátéve: több program és terv van arról, miként tudják minél gyorsabban elérni a 2 százalékos GDP-arányos honvédelmi költségvetést. A miniszter kiemelte, hogy Magyarország biztonságát a NATO szövetségén belül képzelik el.



Simicskó István ismét szólt a Zrínyi 2026 nevet viselő honvédelmi- és haderőfejlesztési programról, amelynek célja hogy a következő tíz évben olyan képességekkel szereljék fel a Magyar Honvédséget, amelyek a jövő biztonsági kihívásaira is választ adnak.



A Magyar Tudományos Akadémia épületében tartott rendezvényen Vizi E. Szilveszter, a MAT elnöke mondott köszöntőt. Ünnepi beszédet mondott még Benkő Levente, a Külgazdasági és külügyminisztérium helyettes államtitkára, Tacan Ildem nagykövet, a NATO közkapcsolatokért felelős helyettes-főtitkára; Fabrizio W. Luciolli az Atlanti Szerződés Társulás (ATA) elnöke; Zbynek Pavlacik, a cseh Jagello 2000 elnöke; valamint Rastislav Kacer nagykövet, a Szlovák Atlanti Bizottság elnöke.



MTI