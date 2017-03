Milos Zeman jövőre ismét indul

2017. március 9. 21:00

Milos Zeman cseh köztársasági elnök csütörtök este bejelentette, hogy indulni kíván a jövő évi államfőválasztáson.

Zeman ezt elnöki esküjének (március 8.) évfordulós rendezvényén közölte a prágai Hradzsinban.



A cseh elnök az évforduló alkalmával minden évben fogadásra invitálja a Hradzsinba több száz munkatársát és aktív támogatóját. Ezúttal mintegy ezren kaptak meghívást a találkozóra. Az indulást hivatalosan pénteki sajtótájékoztatóján jelenti be Zeman.



A következő cseh elnökválasztásra 2018 januárjában kerül sor. Milos Zeman ötéves megbízatási időszaka 2018. március 8-án, eskütételének napján jár le. A hatályos szabályok szerint első mandátuma lejárta után a cseh elnök még egyszer újraválasztható.



Zeman elődei, Václav Havel és Václav Klaus, egyaránt tíz-tíz évig ültek az elnöki bársonyszékben.



A cseh sajtó szerint amennyiben Zeman indul az elnökválasztáson, nagy az esélye, hogy abból ismét győztesen kerül ki.



A legnagyobb probléma, és a legfőbb korlátozó tényező a lapok szerint az elnök romló egészségi állapota. Zeman cukorbeteg, egyre rosszabbul hall, és problémái vannak a járással is - mutatott rá csütörtökön a Hospodárské Noviny című prágai gazdasági és politikai napilap. A tekintélyes újság arra is emlékeztetett, hogy az elnök erős dohányos és az alkoholt sem veti meg.



Milos Zeman indulását az elnökválasztáson már január végén megtárgyalta legközelebbi munkatársaival, akik arra biztatták, hogy vállalja a második megmérettetést is, amelyben újra esélye van a sikerre.



"Hivatalba lépett az új amerikai elnök, akit Milos Zeman - egyedüli európai államfőként - már korábban támogatott, kitűnőek a kapcsolataink Kínával és Oroszországgal, ezért győzött az az álláspont, hogy a megkezdett munkát nem lenne szabad félbehagyni" - indokolta a döntést Jirí Ovcácek, az államfő szóvivője.



A cseh államfői tisztségért eddig három személy jelentette be nyilvánosan érdeklődését: Michal Horácek népszerű zenész és szövegíró, Igor Sládek vállalkozó, valamint Marek Hilser orvos és aktivista.

MTI