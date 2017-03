Észak-Cipruson kampányolt a török kormányfő

2017. március 9. 22:53

Észak-Cipruson kampányolt csütörtökön az elnöki rendszer törökországi bevezetése mellett Binali Yildirim török kormányfő. A kérdésről, amelynek értelmében megszűnik a miniszterelnöki tisztség és az államfő lesz a végrehajtó hatalom feje, április 16-án tartanak népszavazást Törökországban.

Yildirim egy nicosiai csarnokban beszélt, nagy tömeg előtt. Azt mondta: Észak-Ciprus - ahogy Törökország - minden igen szavazattal erősebbé válik. Észak-Cipruson szerinte a béke és az igazság biztosítéka Ankara.



A miniszterelnök a nap folyamán a csak Törökország által elismert Észak-ciprusi Török Köztársaság vezetőjével, Mustafa Akincival is találkozott. Közös sajtótájékoztatójukon Yildirim elítélte a ciprusi központi - görög - kormány közelmúltban tanúsított "erőszakos magatartását" és azzal vádolta meg azt, hogy aláássa a Ciprus újraegyesítésére irányuló béketárgyalásokat. A görög fél továbbra is figyelmen kívül hagyja a török ciprióták érzékeny pontjait - hangoztatta.



A ciprusi görögök és törökök között azután éleződött ki a feszültség, hogy a nicosiai parlament törvényt fogadott el arról, hogy az iskolák emlékezzenek meg az 1950 januárjában tartott népszavazásról, amelyen a görög ciprusiak több mint 95 százaléka a sziget Görögországhoz történő csatolása mellett voksolt.



Nyilvánvaló, hogy ez a hozzáállás nem viszi elő a tárgyalási folyamatot - jelentette ki Yildirim.



A most zajló békefolyamat 22 hónapja kezdődött azzal a céllal, hogy a több mint negyven éve megosztott Ciprust újraegyesítsék. A szigetország 1974-ben, az északi területek török megszállása után szakadt ketté. Ankara azután döntött a beavatkozás mellett a török kisebbség érdekeire hivatkozva, hogy a görögországi katonai kormányzat által támogatott csoport puccsot hajtott végre III. Makariosz ciprusi elnök ellen, és saját emberét ültette az államfői székbe. A végül elvetélt államcsíny végső célja az volt, hogy Görögországhoz csatolják a szigetet.



Recep Tayyip Erdogan török elnök januárban kijelentette: a török hadsereg kivonása csak akkor lehetséges Ciprusról, ha Görögország is kivonja a maga csapatait.



Február végén a török fél a vitatott jogszabály okán lemondta az etnikailag megosztott Ciprus vezetőinek következő találkozóját. Akinci lépése újabb csalódás volt azoknak, akik nagy reményeket fűztek a békefolyamathoz, amely az utóbbi időben intenzívebbé vált, bár egyelőre nem történt konkrét előrelépés. Akinci ragaszkodik hozzá, hogy a tárgyalások folytatása előtt Nikosz Anasztasziadisz ciprusi görög elnök vonja vissza a törvényt.



Anasztasziadisz szerint a jogszabály "céltalan és szükségtelen", mivel az 1950-es népszavazás már része volt az iskolai tananyagnak, de az elakadt tárgyalások várhatóan az áprilisi török népszavazás előtt nem folytatódnak.



Yildirim Nicosiában kijelentette: az ügy továbbmenetele a görög cipriótákon múlik, és arra kérte őket, hogy hozzák helyre a jogszabály jelentette "hibájukat".



Kiemelte: a görög ciprusiak azt hiszik, hogy ők a szigetország egyedüli tulajdonosai, miközben a török felet egyenrangú partnerként kéne elfogadniuk. Ciprusi görög tisztviselők hangsúlyozták, hogy a törvény nem a sziget újraegyesítésére irányuló politikától való elmozdulás szándékának a jele.



Észak-Ciprusról mintegy 100 ezren jogosultak voksolni az április 16-i török népszavazáson.

MTI