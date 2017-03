Két további szövetségi állam támadja Trump rendeletét

2017. március 9. 22:58

Két további szövetségi állam támadja meg Trump elnök új rendeletét a beutazások átmeneti korlátozásáról.

Hawaii után az északnyugati Washington és New York állam jelezte, hogy megtámadja az új elnöki rendeletet is.



Washington állam igazságügyi minisztere, Bob Ferguson - aki az első elnöki rendeletet elsőként támadta meg és érte el a felfüggesztését - újságírókkal közölte: ezúttal is szövetségi bírósághoz fordul, mert megítélése szerint a jelentősen megváltoztatott rendeletnek ugyancsak vannak jogi hibái. Ezért - mondta az újságíróknak - Washington állam az új rendeletre változatlanul érvényben tartja az első elnöki rendeletre kimondott felfüggesztést. Ferguson úgy vélte, hogy Trump elnök változtatásai "nem orvosolták az alkotmányossági problémákat".



Ferguson sajtótájékoztatója után nem sokkal New York állam igazságügyi tárcájának vezetője, Eric Schneiderman is bejelentette: állama szintén megtámadja az új rendeletet. Schneiderman szerint ugyanis ez "ugyanolyan törvénytelen és alkotmányellenes, mint az eredeti rendelet volt".



A január 27-én kiadott első elnöki rendeletet a Washington államban lévő Seattle városának egyik szövetségi bírája függesztette fel, miután Washington és Minnesota állam pert indított. Ezt követően egy szövetségi kerületi fellebbviteli bíróság megerősítette a felfüggesztést, amely így az Egyesült Államok egész területére érvénybe lépett. Donald Trump hétfőn aláírt és március 16-án életbe lépő új rendelete jelentős változtatásokat tartalmaz - például hét helyett hat országra vonatkozik az átmeneti beutazási tilalom, vagy már nem élveznek pozitív elbírálást a muszlim országokból menekülni kényszerülő keresztények -, ám a rendelet még így is vitákat kavar, elsősorban a demokrata kormányzók irányította szövetségi államokban.

MTI