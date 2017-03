Nőtt a beutazási rendeletet ellenző államok tábora

2017. március 10. 08:32

Gyarapodik azoknak az amerikai államoknak a tábora, amelyek ellenzik Donald Trump elnök beutazást korlátozó újabb rendeletét is.

Csütörtökön, helyi idő szerint az esti órákban, Oregon állam igazságügyi tárcájának vezetője, Ellen Rosenblum is bejelentette: megtámadják a beutazást átmenetileg korlátozó újabb elnöki rendeletet.



A bejelentésre azt követően került sor, hogy öt szövetségi állam - Hawaii, Washington, New York, Massachusetts és Minnesota - bejelentette: peres úton támadja meg Donald Trump második elnöki rendeletét. Ellen Rosenblum - részletek említése nélkül - leszögezte: az új elnöki rendelet kárt okoz Oregonnak, lakóinak, munkaadóinak, vállalatainak, oktatási intézményeinek, egészségügyi ellátórendszerének és egész gazdaságának.



Más szövetségi államok - köztük Illinois, Iowa, Vermont, Maine, Rhode Island, Connecticut, Delaware, Pennsylvania, Maryland, Virginia, Új-Mexikó, Kalifornia - nyilatkozatot tettek közzé, amelyben támogatásukról biztosítják az elnöki rendeletet jogi úton megtámadó államokat.



Sean Spicer, a Fehér Ház szóvivője azt hangsúlyozta: a kormányzat meggyőződése szerint az új elnöki rendelet kiállja a jogi vizsgálatok próbáját, és a Fehér Ház "bizakodó".



Donald Trump hétfőn írta alá a beutazásokat egyes országokból átmenetileg korlátozó új rendeletét, amely az első - január 27-én megjelent - rendelet módosított változata. Elvileg március 16-án kell életbe lépnie. Az előző rendelethez hasonlóan ezt is átmeneti időre szánja a kormányzat, s ezalatt kidolgozza a határellenőrzés új és szigorúbb módszereit.

MTI