MI: a jogi határzár szigorítása mögött a hotspotok elve

2017. március 10. 08:58

A jogi határzár szigorítása mögött ugyanaz a gondolat húzódik meg, mint az Európán kívüli hotspotok mögött, az, hogy csak azokat engedjék be az Európai Unióba, akikről bebizonyosodott, hogy nemzetközi védelemre jogosultak - mondta Orbán Balázs, a Migrációkutató Intézet főigazgatója az M1 aktuális csatornán pénteken.

A szakértő a műsorban arról beszélt, hogy a magyar intézkedéssel kapcsolatban komoly vita várható az Európai Parlamentben és az Európai Bizottságban is.



Mint mondta, a jogi határzár szigorításának a lényege, hogy a bejövő menedékkérőket a tranzitzónában kell tartani az eljárás jogerős lezárásáig, nem élvezhetik a szabad mozgás uniós jogát Magyarország területén.



Véleménye szerint a kormány megpróbált mindent elkövetni a szigorításkor annak érdekében, hogy megfeleljen az uniós jognak, ugyanakkor a szabályozás - amely a határon megállítja a menedékkérőket - "nem fér össze az uniós jog szellemiségével". Pedig ez ugyanaz a gondolat, amely megjelenik az Európán kívüli hotspotok ügyében, hogy csak azokat engedjék be az EU területére, akikről már bebizonyosodott, hogy nemzetközi védelemre jogosultak - hívta fel a figyelmet, hozzátéve, hogy ezt az elvet már elfogadta az unió.



A szakértő kifejtette: az uniós jog nem alkalmas a helyzet kezelésére, de "a magyar kormány lépett egy elég erőset, ez a konfliktuspont". Megjegyezte: korábban komoly vita volt a kerítésről, majd a kormány későbbi intézkedéseiről, és a miniszterelnök javaslatáról - hogy Európán kívüli táborokban kell elbírálni a kérelmeket, ám ezek "egyre jobban a mainstream részévé váltak", és Orbán Balázs szerint a jogi határzár szigorításával bevezetett intézkedések esetében is van erre esély.

MTI