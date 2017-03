Bukarest hatálytalanítja a holland hadihajók beszerzését

2017. március 10. 11:45

A bukaresti szociálliberális kormány hatályon kívül fogja helyezni az előző szakértői kabinet holland hadihajók beszerzéséről szóló határozatát - közölte az Agerpres hírügynökség pénteken Sorin Grindeanu miniszterelnököt idézve.

A kormányfő egy tévéműsorban törvénytelennek nevezte a Ciolos-kormány decemberben kiadott határozatát, amelynek értelmében a román védelmi minisztérium négy új, Romániában legyártandó hadihajót vásárolna a holland Damen csoporttól a következő hét évben 1,6 milliárd euróért.



Grindeanu szerint a százmillió eurónál nagyobb összegű védelmi beruházásokat előbb a parlamentnek kell jóváhagynia, ezért a kormány hatálytalanítani fogja a hadihajó-építésről szóló kormányhatározatot és a szabályos lépéseket betartva újrakezdi a közbeszerzést. A miniszterelnök nyilatkozatából nem derült ki, hogy csak az eljárás, vagy a beszállító tekintetében is kifogásolja a rekordméretű katonai beruházást.



Az előző szakértői kormány állítólagos törvénytelenségére Liviu Dragnea szociáldemokrata pártelnök hívta fel a figyelmet február közepén. Dacian Ciolos volt kormányfő és Mihnea Motoc volt védelmi miniszter szerint azonban az általuk kiadott kormányhatározat nem egy aláírt, jóváhagyott üzleti szerződés, hanem a hadihajók beszerzésének lépéseit pontosító dokumentum.



Romániában tavaly novemberben írt először a sajtó arról, hogy a védelmi tárca megnövelt költségvetésének jelentős részét a hadiflotta korszerűsítésére fordítják. A négy korvettet a holland cég galaci (Galati) hajógyárában építenék, a részletekben fizetendő vételár a fegyverzetet, a legénység kiképzését és a román haditengerészet más hajóinak korszerűsítését is tartalmazza.



A szaktárca előtte állítólag 13 korvett-projektet vizsgált meg, amelyek közül négy felelt meg a román haditengerészet műszaki elvárásainak. A Damen SIGMA osztályú, ötezer tengeri mérföldes autonómiájú, 76 milliméteres ágyúval és könnyű fegyverzettel felszerelt, 10 tonnás helikopterek fogadására képes hadihajóinak kiválasztásánál fontos szempont volt az is, hogy ezáltal egy Romániában működő hajógyárat fejlesztenek, az építkezés pedig hazai beszállítóknak is munkát ad.



Románia 2017-ben emelte a védelmi tárca GDP-arányos költségvetését a korábbi másfélről két százalékra.

MTI