Wpolityce: Orbán az európai diplomácia Talleyrand-ja

2017. március 10. 12:17

A pénteki lengyel lapok és hírportálok részletesen taglalják Donald Tusknak, az Európai Tanács lengyel elnökének előző napi újraválasztását, az ezzel szemben kifejtett lengyel kormányzati ellenállás kudarcát, és kitérnek arra is, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök is Tuskot támogatta szavazatával.

Orbán Viktor képes egyensúlyozni Brüsszel és Moszkva között, ellenben a lengyel kormány mindkét oldalon felégetett maga mögött hidakat, és mindenáron, gyakran az európai valóság ellenére is hangsúlyozza saját álláspontját - állapította meg Wojciech Jablonski lengyel politológus a wpolityce.pl lengyel konzervatív hírportálnak nyilatkozva. Miközben a magyar miniszterelnök "még azt mondhatja: figyeljetek, én tudok az oroszokkal üzletelni", Varsó részéről nincs válasz a kérdésre, mi az alternatíva, mit tudna aduként bedobni Brüsszellel szemben? - vélekedett Jablonski.



Tusk újraválasztását támogatva Orbán Viktor az európai diplomácia Talleyrand-jának bizonyult - értékelte a szintén a wpolityce.pl hírportálon megjelent véleménycikkében Lukasz Adamski. A magyar miniszterelnök, aki "évek óta pompás győzelmeket arat felbőszült liberálisokkal és baloldaliakkal szemben", a diplomácia királyának nevezett francia államférfihoz hasonlóan nem először mutatta meg, hogyan kell Európában reálpolitikát folytatni - írta.



Adamski "gyermetegnek" nevezi az Orbánt a lengyel állásponttól eltérő szavazata miatt érő bírálatokat. Rámutat: az Európai Néppárt tagjaként a Fidesz sokkal nagyobb szabadságot engedhet meg magának az európai konzervatívokkal együttműködő, de más pártcsaládhoz tartozó PiS-nél. Orbán mindazonáltal vérbeli konzervatív, aki csak akkor köt szövetségeket, amikor ez országának hasznos, hazafi, aki "nem romantikus erkölcsi győzelmeket, hanem reális diadalokat akar" - írta a szerző.



A lengyel kormánypárt, a Jog és Igazságosság (PiS) legnagyobb veresége az, hogy elnöke, Jaroslaw Kaczynski az EU legszélén rekedt, teljesen magára maradva, szövetségesek nélkül - írta a Gazeta Wyborcza című baloldali liberális napilap Donald Tusk újraválasztásáról. A cikk szerzője, Wojciech Maziarski Kaczynski legnagyobb veszteségének nevezi azt, hogy "az is elhagyta, akire annyira számított - Orbán Viktor".



Miután Lengyelország sikertelen kísérletet tett Tusk újraválasztásának megakadályozására, "teljesen nyilvánvalóvá vált Varsó elszigeteltsége, az, hogy Európában ma egyetlen szövetségese nincs" - írta a Rzeczpospolita című napilap.



A cikk írója, Boguslaw Chrabota főszerkesztő szerint "szappanbuborékként pattantak szét a visegrádi csoport erősebb szerepéről szőtt álmok". Azzal, hogy Orbán Viktor magyar és Theresa May brit miniszterelnök az uniós érdekeik és Varsó iránti lojalitásuk között választva Tuskra szavazott, "elillantak a magyar testvériségről vagy a Nagy-Britanniával köthető kétoldalú szövetség álomképei" - vélte a Rzeczpospolita főszerkesztője.



MTI