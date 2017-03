Kevesebb támogatást kapott az Eötvös Károly Intézet

2017. március 10. 12:22

A Majtényi László vezette Eötvös Károly Intézet (Ekint) közleménye szerint a szervezetnek 2009 és 2015 között mintegy 109 millió forintot folyósított az Open Society Institute - ebből 45 milliót a Mérték Médiaelemző Műhelynek -, szemben az Origo hétfői cikkében szereplő 145 millióval.

Az intézet az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében arra reagált, hogy a hírportál hétfőn azt írta: 2009 és 2015 között valamivel több mint 137 millió forintot kapott Majtényi László intézete. Később az összeget 145 millióra pontosította az Origo. Majtényi László a témáról korábban azt mondta, hogy hat év alatt hanem 57,5 milliót kapott Soros Györgyhöz köthető forrásból az Ekint.



A pénteki közleményben azt írták: az intézet a közhasznúsági jelentéseiben - a törvényeknek megfelelően - minden évben közzéteszi, milyen támogatásokkal járul hozzá egy-egy alapítvány vagy szervezet - köztük a Soros György üzletemberhez köthető Open Society Institute (Nyílt Társadalom Intézet) - a működéséhez vagy egyes projektekhez.



Bizonyos projektek több évig tartanak, ami "valószínűleg megzavarta" az Origo újságíróit - fogalmaztak. Ezekben az esetekben a több évre szánt keretösszeg és a tárgyévben folyósított - azaz az intézethez valóban eljuttatott - összeg is olvasható a jelentésekben. A hírportálnál "lelkesen összeadták" a számokat, bizonyos összegeket tehát hibásan többször is beszámítottak a végeredménybe - hívták fel rá a figyelmet a közleményben.



A mellékelt táblázat számait összegezve az derül ki, hogy az Open Society Institute 2009 és 2015 között mintegy 109 millió forintot folyósított az Ekintnek. Megjegyzésként ugyanakkor feltüntették, hogy a kapott támogatásból "inkubátor program keretében" a Mérték Médiaelemző Műhely használt fel 2011-ben és 2012-ben nagyjából 22,5-22,5 milliót, összesen tehát 45 milliót. Ha ezt kivonjuk a 109 millióból, 64 millió jön ki a 2009-2015-ös időszakra. (Majtényi László egy ennél rövidebb, hatéves időszakról beszélve mondott 57,5 milliót.)



A közleményben azt írták: "úgy tűnik, bizonyos körökben mostanában egyre kevésbé divat a források ellenőrzése".



Hangsúlyozták, hogy az Ekint nemhogy nem titkolta, de mindig is büszkén vállalta, hogy 2003-ban a Soros Alapítvány hozta létre, és támogatói között szerepel a többi között az Open Society Institute.



"Nem túl meglepő fordulat az sem", hogy egy a liberális jogállami értékek érvényesüléséért dolgozó intézetet egy liberális értékeket képviselő alapítvány támogat, és "abban is nehéz lenne kivetnivalót találni, ha ezt a jelenleginél nagyobb összeggel tenné" - vélekedtek.



Jelezték: egy támogatás "semmilyen módon nem jogosít fel arra, hogy a támogató beleszóljon a támogatott szervezet működésébe és munkájába, még ha ez kormányzati körökben szokássá is vált".



A közleményben arra is reagáltak, hogy ifj. Lomnici Zoltán, a Civil Összefogás Fórum (CÖF) szóvivője csütörtökön sajtótájékoztatón az euobserver.com portálra hivatkozva azt mondta, hogy Európában az egyik legátláthatatlanabb szervezet az Ekint. Azt írták, a megjegyzés a Transparify 2015-ben publikált jelentésére utalt, amelyről kiderült, hogy Google Translate segítségével mérte fel az intézet honlapját, és nem vette figyelembe a közhasznúsági jelentéseket.



A hibát azonban már korrigálta a Transparify, amely a legmagasabb, ötcsillagos szintre minősítette az Ekint átláthatóságát - olvasható a közleményben.

MTI