„Simicskáék és a Jobbik között megköttetett a szövetség”

2017. március 10. 18:06

Nincs több kérdés és nincs több titok, egyértelműen kiderült, hogy a Simicska-család Vona Gábor és a Jobbik szekerét tolja a jövő évi országgyűlési választásokon, Simicskáék beálltak a Jobbik mögé – nyilatkozta a PestiSrácok.hu-nak Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója és alelnöke.

A politikust Simicska Lajos fiának, Simicska Ádámnak egy napokban megjelent interjújával kapcsolatban kérdezték meg, ebben a nagyvállalkozó gyermeke kétharmados Jobbik-győzelemről és Orbán Viktor bukásáról beszélt – és amely után a PestiSrácok.hu leleplezte, hogyan is ér össze a Simicska- és a Vona-család.

„A szövetség megköttetett, a Simicska-birodalom a Jobbik győzelmében lesz érdekelt jövőre” – szögezte le Kubatov Gábor.

Fidesz alelnöke kifejtette, a nagyvállalkozó médiabirodalma, és annak hozzáállása teljes átalakuláson ment át az elmúlt két évben. “A Magyar Nemzet, a Hír Tv és a Lánchíd Rádió sutba dobta a nemzeti és keresztény értékrendet, és egy radikális, és kirekesztő párt szócsővévé váltak. Kiderült, hogy Vona Gábor, Forrai Richárd és Simicska Lajos többször is találkoztak egymással, a Jobbik jelenléte pedig egyre jelentősebb Simicska médiabirodalmában. Kiderült az is, hogy a Jobbikhoz köthető Iránytű Intézet, a Jobbik házi közvélemény – kutatója és a Magyar Nemzet között gazdasági kapcsolat is van” – hangsúlyozta.

A portálon a politikus a Magyar Nemzet pálfordulási stációi mellett a Jobbik Simicska Lajossal kapcsolatos véleményváltozását is érdekesnek és pikánsnak nevezte. “Vona Gáborék a parlamentben teljesen felhagytak Simicska gyalázásával, pedig korábban válogatott módon oligarcházták, strómanozták és gazemberezték. Tegnapig csak gyanú volt, hogy a Jobbik miért szállt le Simicska Lajosról, most már minden bebizonyosodott“ – mondta Kubatov Gábor.

