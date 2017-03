Nem tudni, mi végzett az orosz ENSZ-nagykövettel

2017. március 11. 09:39

Az okokat máig homály fedi - jelentették be pénteken New York-i orvosszakértők, hozzátéve, hogy Vitalij Csurkin diplomáciai védettsége természetesen halála után is fennáll.

A nagykövet holttestét felboncoló szakemberek szerint további tesztek szükségesek ahhoz, hogy megállapítást nyerjen, mégis hogyan és miért esett össze irodájában Vitalij Csurkin február 20-án – írja a Fox News. “A nemzetközi joggyakorlat és protokoll érvényesülésének érdekében a New York-i ügyészség arra utasította a Törvényszéki Orvosszakértő Irodát (TOI), hogy az ne hozza nyilvánosságra az orosz nagykövet halálának okát és módját” – nyilatkozta közleményében Julie Bolcer, a TOI szóvivője.

2015. május 5-én készült kép Vitalij Csurkinról, Oroszország állandó ENSZ-képviselőjéről a világszervezet New York-i székházában – Csurkin 2017. február 20-án, egy nappal 65. születésnapja előtt, váratlanul elhunyt New Yorkban (Fotó: MTI/EPA/Jason Szenes)

Az illetékes intézmény szakértőinek munkájára olyan halálesetek kapcsán van szükség, melyek bűncselekményekhez, balesetekhez vagy öngyilkosságokhoz köthetők, valamint ha az áldozat tragikus hirtelenséggel, látszólag egészségesen, illetve szokatlan módon hunyt el.

A 65. születésnapja előtt mindössze egyetlen nappal eltávozott Csurkin 2006 óta volt Oroszország ENSZ-küldötte, sőt: ő volt az Egyesült Nemzetek leghatalmasabb egységének, a Biztonsági Tanácsnak leghosszabban regnáló nagykövete. “Ha csak a legcsekélyebb esély adódik is a kompromisszumra, ő megtalálja” – mondta róla a múlt hónapban Amerika nagykövete, Nikki Haley, aki egyúttal bölcsnek, jóindulatúnak és mókásnak nevezte a néhai politikust.

hirado.hu - Fox News