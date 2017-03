Dömötör: a bevándorláspolitika a támadások legfőbb oka

2017. március 11. 11:09

A bevándorláspolitikában elfoglalt eltérő álláspontot nevezte az utóbbi hetekben Magyarország ellen intézett brüsszeli és nemzetközi támadások legfőbb okának szombati sajtótájékoztatóján a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

Egyértelmű, hogy Magyarországot azért támadják egyre intenzívebben - fogalmazott Dömötör Csaba, hangsúlyozva, hogy a kormány álláspontja e kérdésben egyértelmű: kitart a határok védelme mellett és továbbra is elutasítja a betelepítéseket.



Ezen a téren sem fogadjuk el, hogy jogköröket vegyenek el a tagállamoktól - tette hozzá az államtitkár, aki a támadások egyik formájaként említette, hogy Magyarországot az uniós támogatások visszanyesésével fenyegetik, ha nem követi a brüsszeli irányvonalat a bevándorláspolitikában.



Az uniós források nem valamiféle kegyelemadományok vagy nagylelkűségből fakadó adományok, hanem kompenzáció azért, mert Magyarország megnyitotta a piacait egy olyan időszakban, amikor a magyar vállalkozások nagy versenyhátrányban voltak nyugati társaikhoz képest - fogalmazott Dömötör Csaba.



Az államtitkár egy kérésre válaszolva jelezte: lengyel példa alapján a magyar kormány is kimutatást készít arról, hogyan hasznosultak Magyarországon az uniós források, illetve miként áramlottak vissza azok a közösségi kasszába nettó befizető államokba.



A politikus kifogásolta az Európai Parlament liberális és szocialista párti képviselőinek Magyarország elleni fellépését, sajnálatát fejezve ki, hogy "ehhez a Gyurcsány Ferenc-féle Demokratikus Koalíció is csatlakozott".



A nemzetközi támadások újabb válfajaként azokat a "szimpla lejárató akciókat" említette, amelyek során "nemzetközi szervezetek úgy támadják a jogi határzár megerősítését, hogy alaptalan rágalmakat terjesztenek Magyarországról", miközben aktivistáik rendszeresen provokálják a határon szolgáló rendőröket, honvédeket, akik mellett kiáll a kormány.



Dömötör Csaba hangsúlyozta: a kormányzat reméli, hogy az általa kezdeményezett nemzeti konzultáció során "a magyarok megerősítik majd a kormány álláspontját, amelynek lényege, hogy ki kell állnunk Magyarország függetlensége mellett".



Mi egy erős Európát szeretnénk, egy olyan Európát, amely továbbra is épít a tagállamok sokszínűségére, egy olyan Európát, amely képes megvédeni kultúráját és közösségeit, éppen ezért emeljük fel szavunkat minden olyan javaslat, döntés esetében, amelyik ezt veszélyezteti - fogalmazott.

