Hangversennyel tisztelegnek Huszárik Zoltán előtt

2017. március 11. 11:55

Hangversennyel tiszteleg a magyar filmtörténet kiemelkedő egyénisége, Huszárik Zoltán (1931-1981) posztumusz Kossuth- és Balázs Béla-díjas rendező előtt a Concerto Budapest március 23-án a Pesti Vigadóban - közölte az együttes az MTI-vel hétfőn.

A Concerto Budapest a rendezőhöz közelálló három kortárs zeneszerző, Jeney Zoltán, Kocsár Miklós és Durkó Zsolt darabjait mutatja be. A komponisták nagy szerepet játszottak a Szindbád (1971), a Csontváry (1980) és az Elégia (1965) című Huszárik-filmek sikereiben.



Mint írják, a mindössze 50 évet élt Huszárik Zoltán művészetét rendkívüli érzékenység, a leheletfinom effektusok költőisége és általában a vizualitás, az eredendően képi ábrázolás lehetőségei iránti különleges affinitás jellemezte. Nem csupán filmrendező, de tehetséges grafikusművész is volt. Filmjeihez a legkiválóbb magyar zeneszerzőket kérte föl muzsika komponálására: a Szindbád zenéjét Jeney Zoltán, a Csontváryét Kocsár Miklós, az Elégia című rövidfilmét Durkó Zsolt alkotta.



A koncerten Jeney Zoltán új, Eipe tis, Hérakleite (Hérakleitosz halála) című kompozícióját Keller András vezényli, Durkó Zsolt zenéje az Elégia rövidfilm bemutatásával válik koncertélménnyé, Kocsár Miklóstól pedig a rendező halála után két esztendővel komponált kürtverseny, a Concerto in memoriam H. Z. hangzik fel.



A rendező megalkuvást nem ismerő gondolkodásmódjához és nagyságrendjéhez illik a hangverseny záró száma, Bartók Béla Zene húros hangszerekre, ütőkre és cselesztára című kompozíciója. A hangverseny szólistája, Tóth Bálint a Concerto Budapest szólamvezetője. A koncerten közreműködik a Szent Efrém Férfikar is Bubnó Tamás karnagy vezényletével - olvasható a közleményben.

MTI