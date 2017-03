A Jobbik megadóztatná a politika közeli üzletembereket

A Jobbik kormányra kerülése esetén kőkemény adók formájában szerezné vissza a politika közeli vagyonos üzletemberektől az általuk "ellopott pénzeket".

Volner János, az ellenzéki párt frakcióvezetője szombaton Budapesten, sajtótájékoztatón azt mondta, Magyarországon éves szinten átlagosan 400 milliárd forint közvetlen kárt okoz, hogy a “politikusokhoz kötődő gazdasági holdudvar szétlopja az országot”.

Ezért a párt kormányra kerülésekor azonnal benyújtaná a “földesúradó” tervezetét, amelynek köszönhetően Mészáros Lőrinc, Habony Árpád és a hozzájuk hasonló üzletemberek néhány év alatt elveszítenék vagyonuk jelentős részét – közölte a frakcióvezető.

Volner János ismertetése szerint a törvény 2002-ig nyúlna vissza, azaz nemcsak a Fideszhez közeli milliárdosokra, hanem a szocialista és szabad demokrata kormányok idején szerzett vagyonokra is kiterjedne. Elmondta azt is, hogy a törvény a 300 millió forint feletti vagyonra terjedne ki, visszaszereznék az állami földbérletek révén szerzett pénzeket, valamint gondoskodnának arról is, hogy a vagyont ne lehessen feldarabolni a családtagok között.

A tervezet a tisztességes vállalkozók vagyonosodását nem veszélyeztetné, a befolyt pénzt az oktatásra és az egészségügyre fordítanák – tette hozzá a politikus.

Volner János Simicska Lajos nevét nem említettte.