FT: elképzelhető a kilépési folyamat jövő heti elkezdése

2017. március 11. 13:04

Az Európai Unió illetékesei arra készülnek, hogy Theresa May brit miniszterelnök a jövő héten, akár már kedden bejelentheti a Lisszaboni Szerződés 50. cikkelyének aktiválását - írta brit kormányforrásokat idézve a szombati Financial Times.

Az 50. cikkely szabályozza - és aktiválásának bejelentése hivatalosan el is indítja - Nagy-Britannia távozási folyamatát az EU-ból, kétévi tárgyalási időtávlatot engedélyezve a kilépési feltételekről.



A brit kormány által felvázolt hivatalos menetrend - amelyet a Downing Street a londoni üzleti napilap szombati cikkére reagálva meg is erősített - az, hogy London március végéig jelenti be a kilépési folyamat elindítását az 50. cikkely aktiválásával.



A Financial Times név nélkül idézett bennfentes forrásai szerint azonban a hétvégi brüsszeli EU-csúcson a többi 27 tagállam vezetőinek "azt mondták", hogy készüljenek a cikkely aktiválásának jövő heti bejelentésére.



A lap egyik brit kormányforrása közölte: az ő reményei szerint Theresa May már kedden, "de a jövő hét végéig mindenképpen" bejelentheti a kilépési folyamat hivatalos elindítását. A Financial Times forrásai szerint ebben az esetben április 6-án Brüsszelben újabb EU-csúcstalálkozó lenne, amelyen az 50. cikkely aktiválásáról szóló brit értesítésre adnának az unió részéről hivatalos választ.



A brit kormánynak a parlament részéről még nincs felhatalmazása a kilépési folyamat elindításának hivatalos bejelentésére. A felhatalmazásról szóló törvénytervezetet az elmúlt hetekben a londoni törvényhozás alsóháza és felső kamarája, a Lordok Háza is megtárgyalta, és a felsőház módosításokat fűzött a tervezethez. Ezek egyike arra szólítja fel a brit kormányt, hogy vállaljon akár egyoldalúan garanciákat a már Nagy-Britanniában élő külföldi EU-állampolgárok jogainak érvényesülésére a brit EU-tagság megszűnése utáni időszakra is. London azonban ezt csak viszonossági alapon hajlandó megtenni, vagyis elvárja, hogy a többi EU-tagállam is hasonló garanciákat vállaljon az ott élő britek jogosultságainak megvédésére.



Az alsóház hétfőn tárgyalja ismét a felhatalmazásról szóló tervezetet, és ha érvényteleníti a Lordok Háza által elfogadott módosításokat, a törvénytervezet újból a felső kamara elé kerül. Általános várakozások szerint azonban a Lordok Háza ebben az esetben már módosítások nélkül átengedné az indítványt, és a parlamenti folyamat hétfőn lezárulhat.



Theresa May a szokásos hétfő helyett a tervek szerint kedden ismerteti az alsóház képviselőivel az EU-csúcson történteket, és a Financial Times szerint ez "olyan találgatásokra adhat okot", hogy a kormányfő a felszólalást felhasználhatja az 50. cikkely aktiválásának bejelentésére is.

MTI