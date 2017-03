Der Spiegel: "mindannyian Orbánná válunk"

A Der Spiegel című német hírmagazin kommentárban foglalkozott Magyarországgal a szombaton megjelent számában.

A Rossz példakép című írásában Juliane von Mittelstaedt az ideiglenes műszaki határzár kiépítésével és bővítésével, illetve a jogi határzár szigorításával kapcsolatban kiemelte: mindez a megsértését jelenti "a humanitásnak, amely nemrég még Európa alapértékének számított".



Mindegy, hogy csupán 536 regisztrált menedékkérő van Magyarországon, hiszen Orbán Viktor miniszterelnök azt adja elő, hogy "milliók ólálkodnak még Törökországban és a Balkánon", és ezt nem csak sok magyar hiszi el neki, a félelem Nyugat-Európa liberális társadalmait is elérte.



Magyarország így sajnos példaképpé vált a menekültpolitikában, és Orbánt, aki nemrég még számkivetett volt, a bajor CSU most ünnepli, és az európai szélsőjobb csodálja.



Való igaz, hogy Orbán hozzájárult a balkáni útvonal lezárásához, ami Németországnak is használt, de a magyar kormányfő célja az állításával szemben nem az uniós jog érvényesítése, valódi célja "a nulla migráció, motivációja idegenellenes, stratégiája az eszkaláció" - írta a Der Spiegel szerzője, kiemelve, hogy Európának nem Orbántól kell várnia, hogy védelmet nyújtson, mert Magyarországon "a menedékjogot de facto megszüntették, a migránsokkal szembeni fellépést brutálissá tették", és elindult "az európai értékek veszélyes eróziója".



Az EU-nak ezért a rendelkezésére álló legélesebb fegyverrel kell fellépnie Orbán ellen, jelesül a jövőbeni EU-s támogatások megállításával, különben "mindannyian Orbánná válunk" - tette hozzá.

